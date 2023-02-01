01 Şubat 2023, Çarşamba
Sağlık Personeli ALIMI BAŞVURU EKRANI | 10 hastanede ikametgah şartsız 859 personel alınacak! HEMŞİRE, GÜVENLİK, BÜRE PERSONELİ...
Sağlık personeli alımına dair araştırmalar arama motorlarında sürüyor. Bu alanda kariyer yapmak isteyen vatandaşlar iş ilanlarını araştırıyor. Personel açığı bulunan hastaneler iş ilanı yayınlamaya devam ediyor. 10 farklı şehirde toplam 859 personel alımı gerçekleştirilecek. Peki 859 sağlık personeli iş ilanı şartları neler? Başvurular nerede, nasıl yapılacak? İşte detayları...
Giriş Tarihi: 01.02.2023 17:21 Güncelleme Tarihi: 01.02.2023 17:29
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