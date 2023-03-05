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Haberler Galeri Sağlık Bakanlığı 11.317 personel alımı 2023 | KPSS'siz hastanelere alım başladı mı, ne zaman?

Sağlık Bakanlığı 11.317 personel alımı 2023 | KPSS'siz hastanelere alım başladı mı, ne zaman?

Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere KPSS şartsız sürekli işçi alımı başvurularına dair son durum araştırılıyor. 81 ilde gerçekleştirilecek olan hastanelere personel alımı kapsamında 11 bin 317 kişi istihdam edilecek. 10 kadroda alım yapılacak. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı son durum ne? 2023 Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı başvuruları başladı mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.03.2023 10:53 Güncelleme Tarihi: 05.03.2023 10:54
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Sağlık Bakanlığı 11.317 personel alımı 2023 | KPSS’siz hastanelere alım başladı mı, ne zaman? Klinik destek elemanı, Hasta karşılama... Branşlar ve şartlar

Hastanelere KPSS şartsız kura ile 11 bin 317 personel alımı gerçekleştirilecek. Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek isteyen vatandaşlar konuya ilişkin detaylar araştırmaya başladı. 81 ilde toplam 10 kadroda gerçekleştirilecek olan alımların ne zaman başlayacağı sorgulanıyor. Peki Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı ne zaman başlıyor? Başvuru şartları neler?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sağlık Bakanlığı 11.317 personel alımı 2023 | KPSS’siz hastanelere alım başladı mı, ne zaman? Klinik destek elemanı, Hasta karşılama... Branşlar ve şartlar

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI

Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 sürekli işçi, 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 1183 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 42 bin 500 işçi ve personel alımı gerçekleştirdi.

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Sağlık Bakanlığı 11.317 personel alımı 2023 | KPSS’siz hastanelere alım başladı mı, ne zaman? Klinik destek elemanı, Hasta karşılama... Branşlar ve şartlar

15 bin 537 kişi tıbbi sekreter ve 5 bin 831 hemşireden oluşan toplamda 30 bin sözleşmeli personel ataması yapıldı.

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Sağlık Bakanlığı 11.317 personel alımı 2023 | KPSS’siz hastanelere alım başladı mı, ne zaman? Klinik destek elemanı, Hasta karşılama... Branşlar ve şartlar

İKİNCİ ALIMLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İlan ettiğimiz 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız" dedi.

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Sağlık Bakanlığı 11.317 personel alımı 2023 | KPSS’siz hastanelere alım başladı mı, ne zaman? Klinik destek elemanı, Hasta karşılama... Branşlar ve şartlar

Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı atamalarına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin yeni bir gelişme açıklandığında haberimize eklenecektir.