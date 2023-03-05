Sağlık Bakanlığı 11.317 personel alımı 2023 | KPSS'siz hastanelere alım başladı mı, ne zaman?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI

Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 sürekli işçi, 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 1183 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 42 bin 500 işçi ve personel alımı gerçekleştirdi.