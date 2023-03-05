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Sağlık Bakanlığı 11.317 personel alımı 2023 | KPSS'siz hastanelere alım başladı mı, ne zaman?
Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere KPSS şartsız sürekli işçi alımı başvurularına dair son durum araştırılıyor. 81 ilde gerçekleştirilecek olan hastanelere personel alımı kapsamında 11 bin 317 kişi istihdam edilecek. 10 kadroda alım yapılacak. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı son durum ne? 2023 Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı başvuruları başladı mı?