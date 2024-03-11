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Roketsan’dan lise mezunu adaylar için kadro! KPSS yok, mülakat yok! İşte ilanlar…
Roketsan lise mezunu adaylar arasından belirtilen kadrolara personel alımı yapacağını ilan etti. Başvuru şartları ve detayları açıklayan kurum adaylardan KPSS puan şartı aramıyor. Başvuruları ise online olarak topluyor. İşte Roketsen tarafından alım yapılacak kadro detayları…
Giriş Tarihi: 11.03.2024 13:05Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 13:05