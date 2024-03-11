Roketsan’dan lise mezunu adaylar için kadro! KPSS yok, mülakat yok! İşte ilanlar…

Roketsan en az lise mezunu adaylar arasından Silahlı Güvenlik Görevlisi, itfaiye Eri, Üretim Mühendisi kadrolarına personel alımı yapacağını açıkladı. 14 Haziran 1988 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) roket ve füze ihtiyaçlarının karşılanması, ülkemizde roket ve füze tasarımının, geliştirilmesi ve üretilmesi konusunda büyük adımlar atan firma bünyesindeki boş kadroları hızla doldurmak için kolları sıvadı. İşte Roketsan'nın alım yapacağı kadrolar ve şartları….