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Roketsan’dan lise mezunu adaylar için kadro! KPSS yok, mülakat yok! İşte ilanlar…

Roketsan lise mezunu adaylar arasından belirtilen kadrolara personel alımı yapacağını ilan etti. Başvuru şartları ve detayları açıklayan kurum adaylardan KPSS puan şartı aramıyor. Başvuruları ise online olarak topluyor. İşte Roketsen tarafından alım yapılacak kadro detayları…

Giriş Tarihi: 11.03.2024 13:05 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 13:05
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Roketsan’dan lise mezunu adaylar için kadro! KPSS yok, mülakat yok! İşte ilanlar…

Roketsan en az lise mezunu adaylar arasından Silahlı Güvenlik Görevlisi, itfaiye Eri, Üretim Mühendisi kadrolarına personel alımı yapacağını açıkladı. 14 Haziran 1988 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) roket ve füze ihtiyaçlarının karşılanması, ülkemizde roket ve füze tasarımının, geliştirilmesi ve üretilmesi konusunda büyük adımlar atan firma bünyesindeki boş kadroları hızla doldurmak için kolları sıvadı. İşte Roketsan'nın alım yapacağı kadrolar ve şartları….

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Roketsan’dan lise mezunu adaylar için kadro! KPSS yok, mülakat yok! İşte ilanlar…

ROKETSAN PERSONEL ALIMI NASIL YAPILIR?

Roketsan personel alımı başvurusunda bulunabilmek için https://ikbasvuru.roketsan.com.tr/ internet adresini ziyaret ederek başvuruda bulunabilirsiniz.

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Roketsan’dan lise mezunu adaylar için kadro! KPSS yok, mülakat yok! İşte ilanlar…

ROKETSAN BOŞ KADROLAR VE ŞARTLARI

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Roketsan’dan lise mezunu adaylar için kadro! KPSS yok, mülakat yok! İşte ilanlar…

Silahlı Güvenlik Görevlisi Başvuru Şartları,

•En az lise mezunu (tercihen Özel Güvenlik ve Koruma Bölümünden mezun),

•Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı'na sahip,

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Roketsan’dan lise mezunu adaylar için kadro! KPSS yok, mülakat yok! İşte ilanlar…

•Askerliğini tamamlamış,

•01.01.2024 tarihi itibariyle 31 yaşından gün almamış olan,

•Boyu tercihen 175 cm ve üzeri olan,