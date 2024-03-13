HaberlerGaleriRoketsan KPSS şartsız lise mezunu personel alımlarına başladı! Güvenlik Görevlisi, itfaiye, Mühendisi kadroları için şartlar belli oldu
Roketsan KPSS şartsız lise mezunu personel alımlarına başladı! Güvenlik Görevlisi, itfaiye, Mühendisi kadroları için şartlar belli oldu
Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi firmalarından Roketsan, lise mezunu adaylar arasından personel alımı yapacağını duyurdu. Adaylardan KPSS puanı istenmeyen alımlarda başvurular online olarak kabul edilecek.
Giriş Tarihi: 13.03.2024 09:23Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 09:27