HaberlerGaleriRefah Payı ÇARKI ÇEVİRDİ! Memura Altın değerinde ödül! 90 günde %10,52 artışla 8.732 TL! Seyyanen zam eklenecek mi?
Refah Payı ÇARKI ÇEVİRDİ! Memura Altın değerinde ödül! 90 günde %10,52 artışla 8.732 TL! Seyyanen zam eklenecek mi?
EYT yasasıyla birlikte milyonlarca kişi emeklik hakkını elde etti. Bunların 1 milyon 661 bini SGK'lı, 88 bin 626'sı Bağ-Kur, 496 bini de kamu çalışanlarından oluştu. Memurlarla yapılan sözleşmeden enflasyon farkıyla birlikte verilen refah payı tercihleri değiştirdi. Mart ayı enflasyon rakamıyla birlikte memur emeklisinin 3 aylık zam oranı yüzde 10.52 artışla en düşük maaş 8.732 TL oldu. Peki memura seyyanen zam eklenecek mi?