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Haberler Galeri Refah Payı ÇARKI ÇEVİRDİ! Memura Altın değerinde ödül! 90 günde %10,52 artışla 8.732 TL! Seyyanen zam eklenecek mi?

Refah Payı ÇARKI ÇEVİRDİ! Memura Altın değerinde ödül! 90 günde %10,52 artışla 8.732 TL! Seyyanen zam eklenecek mi?

EYT yasasıyla birlikte milyonlarca kişi emeklik hakkını elde etti. Bunların 1 milyon 661 bini SGK'lı, 88 bin 626'sı Bağ-Kur, 496 bini de kamu çalışanlarından oluştu. Memurlarla yapılan sözleşmeden enflasyon farkıyla birlikte verilen refah payı tercihleri değiştirdi. Mart ayı enflasyon rakamıyla birlikte memur emeklisinin 3 aylık zam oranı yüzde 10.52 artışla en düşük maaş 8.732 TL oldu. Peki memura seyyanen zam eklenecek mi?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.04.2023 21:41 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 21:55
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Refah Payı ÇARKI ÇEVİRDİ! Memura Altın değerinde ödül! 90 günde %10,52 artışla 8.732 TL! Seyyanen zam eklenecek mi?

Emeklilik hakkı elde eden milyonlarca kişi soluğu SGK'da alırken en az talep memurdan geldi. Başvuru sayısının 1 milyon 600 binde olmasını değerlendiren Bakan Bilgin, "Refah payıyla alınan ücret memurun reel gelirini artırdı. Bu düzenleme bütün kamu çalışanlarını etkiledi." dedi. Peki memura seyyanen zam eklenecek mi?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Refah Payı ÇARKI ÇEVİRDİ! Memura Altın değerinde ödül! 90 günde %10,52 artışla 8.732 TL! Seyyanen zam eklenecek mi?

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerini değerlendirerek, "En düşük devlet memuru maaşı göz önünde bulundurularak seyyanen iyileştirme hayata geçirilmelidir" dedi

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Refah Payı ÇARKI ÇEVİRDİ! Memura Altın değerinde ödül! 90 günde %10,52 artışla 8.732 TL! Seyyanen zam eklenecek mi?

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerini değerlendirdi. Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kamu görevlilerinin mali kayıplarının giderilmesi için eşit bir biçimde zam yapılması gerektiğini ifade etti.

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Refah Payı ÇARKI ÇEVİRDİ! Memura Altın değerinde ödül! 90 günde %10,52 artışla 8.732 TL! Seyyanen zam eklenecek mi?

Yalçın, açıklamasında Mart ayı enflasyon oranının yüzde 2,29 açıklandığını belirterek, Ocak ile Mart ayları arasındaki 3 aylık enflasyonun yüzde 12,52 ve enflasyon farkının yüzde 4,19 olarak gerçekleştiğini hatırlattı.

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Refah Payı ÇARKI ÇEVİRDİ! Memura Altın değerinde ödül! 90 günde %10,52 artışla 8.732 TL! Seyyanen zam eklenecek mi?

Gelecek olan 3 aylık süreçte oluşacak enflasyonun, enflasyon farkına ekleneceğini de ifade eden Yalçın, "Oluşan tablo, ücretlerin eridiğini, kayıpların artacağını, kayıpların telafisi için iyileştirme yapılması gerektiğini göstermektedir. Memur-Sen olarak, toplu sözleşme artışının üzerine verilecek iyileştirmenin refah payı olarak verilmesini bu yüzden ısrarla dile getirmiştik. Mevcut durumda 'En iyi zam fiyat istikrarıdır' sözümüzü uygulama zemininde de tescillemiştir. Nominal fiyat artışlarıyla rakamsal büyüklüğün değil, reel artışlarla alım gücünün korunması gerekmektedir" açıklamasında bulundu.