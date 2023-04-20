20 Nisan 2023, Perşembe
Ramazan Bayramı Hutbesi TÜRKÇE-ARAPÇA oku! 21 Nisan 2023 Bugünkü Cuma Hutbesi Konusu ne?
Ramazan Bayramı cuma hutbesi araştırılan konular arasında yerini aldı. Gönül hanemizin aziz bir misafirini, Ramazan-ı şerifi uğurlarken bizleri hem bayram hem de mübarek cuma günü karşılıyor. Bu kutlu ve kıymetli günde cuma namazına gidecek olan Müslümanlar, "Bugünkü hutbenin konusu ne?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte 21 Nisan Ramazan Bayramı hutbesi Arapça-Türkçe...
Giriş Tarihi: 20.04.2023 17:22 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023 17:24
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