13 Mart 2023, Pazartesi
PTT'den nakit çekebiliyor! 1-2-3-4-5 kişilik hanelere para yardımı! Çocuğu olan aileler direkt e-devlet başvuru ekranı
Çocuklu ailelere müjde! Çocuğu olan ailelere, çocuk destek ödemeleri yapılıyor. Çocuk Destek Bileşeni' kapsamında yapılacak olan yardım detayları anne babaların gündeminde yer alıyor. Başvurular genellikle E-Devlet üzerinden alınıyor. İhtiyaca yönelik tespitler yapıldıktan sonra gerekli şartları taşıyan hemen PTT'çekebiliyor. Peki, Çocuk Destek Bileşeni nedir, başvuru şartları neler? Çocuk Destek Bileşeni kimler alabilir? İşte detaylar.
Giriş Tarihi: 13.03.2023 13:20
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