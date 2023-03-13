PTT’den nakit çekebiliyor! 1-2-3-4-5 kişilik hanelere para yardımı! Çocuğu olan aileler direkt e-devlet başvuru ekranı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ihtiyaç sahibi ailelere yönelik destekleri devam ediyor. 2023 yılına girilmesiyle birlikte Çocuk Destek Bileşeni kapsamında 1-2-3-4 ve daha fazla çocuk sahibi olan aileler e-Devlet'ten başvuru yaparak ödeme alabiliyor. Çocuk Destek Bileşeni' kapsamında yapılacak olan yardım detayları anne babaların gündeminde yer alıyor. Peki, çocuk desteği kimlere veriliyor, başvuru nasıl yapılır? Çocuk yardımı ne kadar, kaç TL? İşte başvuru ekranı!