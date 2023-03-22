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Prof. Dr. Naci Görür'den Marmara'ya yeni uyarı! Bolu'dan sonra Büyük İstanbul Depremi... İl il tehlikeyi açıkladı: "Kırıldı, kırılacak!"

Bolu'da yaşanan deprem İstanbul'da da hissedildi. 6 Şubat'ta meydana gelen iki yıkıcı deprem coğrafyamızın gerçeklerini daha da pekiştirdi. Vatandaşlar yeni deprem tehlikelerini ve beklenen bölgeleri sıklıkla araştırıyor. Kayseri depremini de bilen Prof. Dr. Naci Görür özellikle Marmara Bölgesi'ni uyardı. Peki büyük bir deprem bekleniyor mu? İstanbul'da deprem ne zaman olacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.03.2023 13:35 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023 13:39
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Prof. Dr. Naci Görür’den Marmara’ya yeni uyarı! Bolu’dan sonra Büyük İstanbul Depremi... İl il tehlikeyi açıkladı: Kırıldı, kırılacak!

İstanbul depreminin zamanı ve büyüklüğü sıklıkla araştırılıyor. Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 2 büyük deprem 11 ilimizde yıkıcı etkilere neden olurken çok sayıda insanında hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, yine dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İl il deprem tehlikesini açıkladı. İşte detaylar…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Prof. Dr. Naci Görür’den Marmara’ya yeni uyarı! Bolu’dan sonra Büyük İstanbul Depremi... İl il tehlikeyi açıkladı: Her an olabilir!

BOLU İSTANBUL'U TETİKLER Mİ?

AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Bolu'da gerçekleşen deprem sonrası İstanbul'daki deprem riskiyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulunarak, "Şunu belirtmekte yarar var. 4.8 büyüklüğündeki deprem Kuzeydoğu Anadolu Fay zonunda meydana gelen bir deprem. Marmara'dan geçen fayları tetiklemesi mümkün değildir." dedi.

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Prof. Dr. Naci Görür’den Marmara’ya yeni uyarı! Bolu’dan sonra Büyük İstanbul Depremi... İl il tehlikeyi açıkladı: Her an olabilir!

NACİ GÖRÜR UYARDI!

Prof. Dr. Naci Görür daha önce Bingöl, Marmara Bölgesi, İzmir ve Adana ve Kıbrıs civarında depremler beklediğini söylemişti. Deprem uzmanı yeni uyarılar ekledi.Prof. Dr. Naci Görür, ''Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür tarafından yapılan açıklamaya göre depremler olmadan önce Marmara Bölgesi için uyarılar verilmeye başlanmıştı.

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Prof. Dr. Naci Görür’den Marmara’ya yeni uyarı! Bolu’dan sonra Büyük İstanbul Depremi... İl il tehlikeyi açıkladı: Her an olabilir!

İkincisi olarak Erzincan ve Bingöl Karlıova arasında bulunan Yedisu Fayında deprem beklendiğine dair tahminlerde bulundu.

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Prof. Dr. Naci Görür’den Marmara’ya yeni uyarı! Bolu’dan sonra Büyük İstanbul Depremi... İl il tehlikeyi açıkladı: Her an olabilir!

Bu hatların dışında ise Ege Bölgesi olarak belirtildi. Hareketliliğin fazla olduğunu ifade eden deprem uzmanı İzmir'den Antalya'ya kadar kıyı bölgelerinde tektonik yapıdan dolalyı irili ve ufaklı bir şekilde depremler tahmin ediliyor.