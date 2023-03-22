Prof. Dr. Naci Görür'den Marmara'ya yeni uyarı! Bolu'dan sonra Büyük İstanbul Depremi... İl il tehlikeyi açıkladı: "Kırıldı, kırılacak!"

Bolu'da yaşanan deprem İstanbul'da da hissedildi. 6 Şubat'ta meydana gelen iki yıkıcı deprem coğrafyamızın gerçeklerini daha da pekiştirdi. Vatandaşlar yeni deprem tehlikelerini ve beklenen bölgeleri sıklıkla araştırıyor. Kayseri depremini de bilen Prof. Dr. Naci Görür özellikle Marmara Bölgesi'ni uyardı. Peki büyük bir deprem bekleniyor mu? İstanbul'da deprem ne zaman olacak?