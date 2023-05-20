HaberlerGaleriPrim, yıl ve yaş şartı hesaplandı! 2000 sonrasına erken emeklilik müjdesi geldi! 1999 - 2001 - 2002 sonrası sigortalılar dikkat! Şanslı grup...
Prim, yıl ve yaş şartı hesaplandı! 2000 sonrasına erken emeklilik müjdesi geldi! 1999 - 2001 - 2002 sonrası sigortalılar dikkat! Şanslı grup...
EYT düzenlemesi sonrasında en çok merak edilen konular arasında kısmi emeklilik yer alıyor. Düzenlemede belirlenen şartlara uymayanlar yeni emeklilik sistemi için gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. 3600 günle erken emeklilik için detaylar araştırılıyor. Bunun için şartların değiştirilmesi, yaşın esnetilmesi gündeme geldi. Öte yandan primle kaçıranlar için ise staj ve çıraklık ayrıntısı bulunuyor. İşte, EYT düzenlemesi sonrası erken emeklilik için detaylar!