Prim, yıl ve yaş şartı hesaplandı! 2000 sonrasına erken emeklilik müjdesi geldi! 1999 - 2001 - 2002 sonrası sigortalılar dikkat! Şanslı grup...

EYT 3600 KISMİ EMEKLİLİK

EYT'yi kaçıranlar için gündemde olan kademeli emeklilik fırsatına göre yaş şartı esnetilecek ya da kaldırılacak böylece mağduriyet giderilmiş olacak.

Bu durumda ise tüm sorumluluk yeni kurulacak hükümette olacak.

