Prefabrik ev fiyatları 2023 | 29 bin 900 TL’ye ev sahibi olun! 50-55-59-70-75-85-90-100-150 metrekare... 2+1,3+1,4+1 prefabrik evler ne kadar, kaç TL?

PREFABRİK EV NEDİR?

Duvar, pencere gibi tüm parçaları fabrikada üretilen ve inşası için temel kazılması gerekmeyen yapı türüne prefabrik ev denir. Prefabrik evler bir ya da iki katlı olarak istenilen metrekare ve oda yerleşim planına göre hazırlanabilmektedir.