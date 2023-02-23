HaberlerGaleriPrefabrik ev fiyatları 2023 | 29 bin 900 TL'ye ev sahibi olun! 50-55-59-70-75-85-90-100-150 metrekare... 2+1,3+1,4+1 prefabrik evler ne kadar, kaç TL?
Prefabrik ev fiyatları 2023 | 29 bin 900 TL'ye ev sahibi olun! 50-55-59-70-75-85-90-100-150 metrekare... 2+1,3+1,4+1 prefabrik evler ne kadar, kaç TL?
Deprem sebebiyle en çok merak edilen konulardan biri de prefabrik evler oldu. Büyüklüğü ve oda sayısı değişiklik gösteren prefabrik evler temel kazılmadan kısa sürede monte edilebiliyor. Depreme dayanıklılık noktasında en güvenilir yapılara arasında gösterilen prefabrik evlerin fiyatları araştırılıyor. Peki prefabrik ev avantaj ve dezavantajları neler? Devlet destekli prefabrik ev nasıl alınır?