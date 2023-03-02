Prefabrik 3+1, 2+1 ev FİYATLARI 2023 | Metrekaresine göre hesaplama... 80 m2, 90 m2, 110 m2...

Prefabrik evler hem fiyatlarının uygun olması hem de depreme karşı daha dayanıklı özellikleri sebebiyle tercih sebebi oluyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerekli şartları karşılayanlara aynı zamanda da 200 bin TL tutarında prefabrik ev desteği verilmektedir. Peki prefabrik ev fiyatları ne kadar, kaç TL? Metrekaresine göre fiyatlar...