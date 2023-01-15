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Orta gelirliye konut kampanyası için kritik gün! Yeni Evim projesinde başvurular başlıyor

Orta gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını hedefleyen 'Yeni Evim' projesinde başvurular pazartesi günü Bakanlık tarafından kurulan web sitesi ile başlayacak. Dar gelirliler için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği tarihin en büyük TOKİ Sosyal Konut Projesi sonrası yapılacak orta gelirliye konut kampanyası 2. en büyük konut kampanyası olacak.

Giriş Tarihi: 15.01.2023 13:33
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Orta gelirliye konut kampanyası için kritik gün! Yeni Evim projesinde başvurular başlıyor

Orta gelirlilere yönelik konut kampanyasında başvurular yarın başlayacak. Herhangi bir başvuru ücreti alınmayacak, kura süreci olmayacak. Azami 15 yıl vade ile 0,69'dan başlayan faiz oranıyla kredi kullandırılacak. İlk etapta 100 bin ailenin ev sahibi olması planlanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Orta gelirliye konut kampanyası için kritik gün! Yeni Evim projesinde başvurular başlıyor

Orta gelirliyi konut sahibi yapacak 'Yeni Evim' kampanyası heyecanla karşılandı. Düşük faiz, uzun vade ve kolay ödeme imkanı sunulacak, 81 ilde geçerli olacak.

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Orta gelirliye konut kampanyası için kritik gün! Yeni Evim projesinde başvurular başlıyor

SIFIR EVLER

İlk etapta 100 bin konutun satışı planlanıyor. Bu kampanyada kura çekilmeyecek, kapsamda sıfır evler olacak. Yapımı devam edenler ve yeni başlayacak projeler de dahil edilecek.

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Orta gelirliye konut kampanyası için kritik gün! Yeni Evim projesinde başvurular başlıyor

'Yeni Evim Projesi'nde merak edilen o detaylar:

Sıfır konutlar olacak
Kişinin üzerinde konut olmayacak
1 yıl ikamet şartı bulunuyor
Son bir yılda konut aldığı ilde konut satmamış olacak
Peşinat yüzde 10
Ev 5 yıl satılamayacak

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Orta gelirliye konut kampanyası için kritik gün! Yeni Evim projesinde başvurular başlıyor

15 yıl vade olacak
Taksitler hane gelirinin yüzde 40'ını geçmeyecek
Konut kredisinde faiz oranı yüzde 0,69'dan başlayacak
15 yıl vade ile 5 milyon TL'ye kadar kredi
Süreç 16 Ocak'ta kurulacak web sitesinden takip edilecek
İlk etapta 100 bin aile sadece birkaç ayda ev sahibi yapılacak