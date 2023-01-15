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Orta gelirliye konut kampanyası için kritik gün! Yeni Evim projesinde başvurular başlıyor
Orta gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını hedefleyen 'Yeni Evim' projesinde başvurular pazartesi günü Bakanlık tarafından kurulan web sitesi ile başlayacak. Dar gelirliler için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği tarihin en büyük TOKİ Sosyal Konut Projesi sonrası yapılacak orta gelirliye konut kampanyası 2. en büyük konut kampanyası olacak.