ORDU TOKİ KURA İSİM LİSTESİ | TOKİ ORDU 2 bin 50 konut kura SONUÇLARI açıklandı mı? FATSA, ÜNYE, MERKEZ, AKKUŞ... CANLI İZLE!

TOKİ Ordu kura sonuçları araştırılmaya başlandı. 15-16 Aralık tarihlerinde kura çekimlerinin yapılacağı Ordu ilinde toplam 9 ilçede 2 bin 50 konut inşaa edilecek. TOKİ Sosyal Konut projesi kapsamında ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar detayları araştırmaya başladı. Peki TOKİ Ordu kura sonuçları açıklandı mı? Fatsa, Merkez, Ünye, Akkaş, Çamaş, Çaybaşı, Mesudiye isim listesi belli oldu mu?

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 15.12.2022 08:54 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022 08:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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