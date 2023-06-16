Oransal, seyyanen, kademeli, intibak zammı... En düşük 8.644 TL maaş! Emekli SSK - Bağkur - Emekli Sandığı zam oranı netleşti!

Emekli maaş zammı için son gelen açıklamalar yakından takip ediliyor. Temmuz ayında emekli ve memur maaşlarına belirlenen oranda zam uygulanacak. Bu süreçte TÜİK tarafından gelecek enflasyon oranları en önemli etken olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, maaşlara yapılacak zam oranı için müjdeli açıklamalarda bulunmuştu. Temmuz ayında maaşlarda seyyanen artış ve refah payı artışı gibi unsurlarında ön plana çıkması bekleniyor. Hal böyle olunca,"Emekli maaşlarına ne kadar zam uygulanacak?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte Temmuz maaş zammı için 3 formül...