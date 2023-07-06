Oran geldi, enflasyon farkı, seyyanen artış hesabı! Memur Temmuz maaş zammı son dakika açıklandı! 11.500, 12.500 TL, 13.000 TL maaş alanlar...

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22 BİN 17 LİRA OLDU

Net olarak şunu söyleyebiliriz ortalama Memur Maaşı Temmuz maaşı olmadan 14417 liraydı, bu zammı uyguladığımızda Temmuz 2023'ten itibaren 25 bin 15 liraya çıkıyor, toplamda zam yüzde 74. En düşük memur maaşı lise memuru hizmetli maaşı 11848 lirayken yapılan zam ve ilave katkı payıyla birlikte 22 bin 17 bin liraya yükseltilmektedir. Bu da yüzde 86'lık oran.