HaberlerGaleriOran geldi, enflasyon farkı, seyyanen artış hesabı! Memur Temmuz maaş zammı son dakika açıklandı! 11.500, 12.500 TL, 13.000 TL maaş alanlar...
Oran geldi, enflasyon farkı, seyyanen artış hesabı! Memur Temmuz maaş zammı son dakika açıklandı! 11.500, 12.500 TL, 13.000 TL maaş alanlar...
MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, enflasyon haziran ayında yüzde xx arttı. 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 oldu. Peki, memur zammı ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi? İşte Temmuz ayı memur zammı son dakika gelişmeler...
Giriş Tarihi: 06.07.2023 09:04Güncelleme Tarihi: 06.07.2023 09:05