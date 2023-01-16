16 Ocak 2023, Pazartesi
Öğretmenlerin 14 günlük maaş farkı yattı mı, ne zaman yatacak? Yüzde 30 ZAMLI öğretmen maaş farkı kaç TL? MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ!
Milyonlarca emekli ve memur maaşları yüzde 30 zamla birlikte yeniden güncellendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından uygulanan zam oranıyla beraber en düşük memur maaşı 11.848 TL, en düşük emekli aylığı 5.500 TL olarak belirlendi. Maaşlarına yapılan zam oranı ve yeni maaşlarını öğrenen milyonlarca memur, 14 günlük maaş farkınının ne zaman yatacağını sorguluyor. Peki, "Öğretmenlerin 14 günlük maaş farkı ne zaman yatacak? " İşte, ödeme takvimi!
Giriş Tarihi: 16.01.2023 13:45 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 13:57
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