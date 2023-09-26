Öğrencilerin vergisiz satın alabileceği 51 farklı telefon modelinin listesi ve fiyatı! ÖTV ve KDV’siz Samsung, Xiaomi, General Mobile, Casper, Vivo…

İlköğretim, ortaöğretim ve üniversite olmak üzere toplamda 7 milyon öğrenci vergisiz telefon sahibi olabilecek. Açıklamanın yapıldığı andan itibaren hangi telefon modellerinin ÖTV ve KDV'siz satın alınabileceği merak konusu olmuştu. Uygulamanın yerli ve Türkiye'de üretilen modelleri kapsayacağına yönelik yapılan açıklama ile birlikte vergisiz telefon satışının hangi modelleri kapsayacağı da belli oldu. Samsung, Xiaomi, Genral Mobile, Casper, Vivo, Redmi, Reeder, Realme, Omix, TCL ve Pocco markaların bazı modelleri ile kısıtlı olmak koşulu ile 51 farklı akıllı telefon modeli listede yerini alacak.