26 Eylül 2023, Salı
Öğrencilerin vergisiz satın alabileceği 51 farklı telefon modelinin listesi ve fiyatı! ÖTV ve KDV’siz Samsung, Xiaomi, General Mobile, Casper, Vivo…
ÖTV ve KDV'siz telefon modellerinin listesi netleşti. Türkiye'de üretilen veya montajlanan telefon modellerini kapsayacak vergisiz telefon uygulaması kapsamında Samsung, Xiaomi, Genral Mobile, Casper, Vivo, Redmi, Reeder, Omix, TCL ve Pocco markalarının bazı modelleri yer alacak. İşte 7 milyon öğrencinin satın alabileceği 51 farklı telefon modeli ve fiyatları…..
Giriş Tarihi: 26.09.2023 18:05 Güncelleme Tarihi: 26.09.2023 20:33
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