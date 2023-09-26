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Haberler Galeri Öğrencilerin vergisiz satın alabileceği 51 farklı telefon modelinin listesi ve fiyatı! ÖTV ve KDV’siz Samsung, Xiaomi, General Mobile, Casper, Vivo…

Öğrencilerin vergisiz satın alabileceği 51 farklı telefon modelinin listesi ve fiyatı! ÖTV ve KDV’siz Samsung, Xiaomi, General Mobile, Casper, Vivo…

ÖTV ve KDV'siz telefon modellerinin listesi netleşti. Türkiye'de üretilen veya montajlanan telefon modellerini kapsayacak vergisiz telefon uygulaması kapsamında Samsung, Xiaomi, Genral Mobile, Casper, Vivo, Redmi, Reeder, Omix, TCL ve Pocco markalarının bazı modelleri yer alacak. İşte 7 milyon öğrencinin satın alabileceği 51 farklı telefon modeli ve fiyatları…..

Giriş Tarihi: 26.09.2023 18:05 Güncelleme Tarihi: 26.09.2023 20:33
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Öğrencilerin vergisiz satın alabileceği 51 farklı telefon modelinin listesi ve fiyatı! ÖTV ve KDV’siz Samsung, Xiaomi, General Mobile, Casper, Vivo…

İlköğretim, ortaöğretim ve üniversite olmak üzere toplamda 7 milyon öğrenci vergisiz telefon sahibi olabilecek. Açıklamanın yapıldığı andan itibaren hangi telefon modellerinin ÖTV ve KDV'siz satın alınabileceği merak konusu olmuştu. Uygulamanın yerli ve Türkiye'de üretilen modelleri kapsayacağına yönelik yapılan açıklama ile birlikte vergisiz telefon satışının hangi modelleri kapsayacağı da belli oldu. Samsung, Xiaomi, Genral Mobile, Casper, Vivo, Redmi, Reeder, Realme, Omix, TCL ve Pocco markaların bazı modelleri ile kısıtlı olmak koşulu ile 51 farklı akıllı telefon modeli listede yerini alacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Öğrencilerin vergisiz satın alabileceği 51 farklı telefon modelinin listesi ve fiyatı! ÖTV ve KDV’siz Samsung, Xiaomi, General Mobile, Casper, Vivo…

VERGİSİZ TELEFON SON DURUM!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Saat 15.15'te başlayan toplantı 3 saat 55 dakika sürdü. Toplantının ana gündem maddesi ekonomi ağırlıklı oldu.

Emekli zammı ve üniversitelilere vergisiz telefon satışı gibi konuların masaya yatırıldığı toplantının ardından kameralar karşısına geçen Başkan Erdoğan konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Öğrencilerin vergisiz satın alabileceği 51 farklı telefon modelinin listesi ve fiyatı! ÖTV ve KDV’siz Samsung, Xiaomi, General Mobile, Casper, Vivo…

"5 BİN 500 LİRA TEKNOLOJİK CİHAZ DESTEĞİ VERECEĞİZ"

Başkan Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

"Cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. Piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonları ve bilgisayarlar için toplamda 5 bin 500 lira teknolojik cihaz desteği vereceğiz."

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Öğrencilerin vergisiz satın alabileceği 51 farklı telefon modelinin listesi ve fiyatı! ÖTV ve KDV’siz Samsung, Xiaomi, General Mobile, Casper, Vivo…

9 BİN TL ALTI CEP TELEFONU MARKALARI!

9.500 TL altında fiyatla satışa sunulan telefonlar, birçok farklı marka tarafından üretilmektedir. İşte 9.500 TL altında satılan telefon markalarından bazıları:

Xiaomi: Redmi 9C, Redmi 9T, Redmi Note 10S, Redmi 10 2022,

OPPO: A15, Reno 5 Lite,

Vivo: Y15s, Y36, Y22s, Y16

Samsung: Galaxy A01, Galaxy A21s, Galaxy A30, Galaxy A52, Galaxy,

TCL: 20 SE, 20 E, L7,

Realme: C21, C21Y, C25 Omix: X300, X500,

Tecno Mobile: Camon 16,

General Mobile: 21, Poco C40, Phoenix 5G, 24 Pro

Casper: VIA X30 Plus, VIA M30 Plus

Reeder: S19 Max Pro S

OMIX: X5

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Öğrencilerin vergisiz satın alabileceği 51 farklı telefon modelinin listesi ve fiyatı! ÖTV ve KDV’siz Samsung, Xiaomi, General Mobile, Casper, Vivo…

ÖTV VE KDV'SİZ TELEFON MODELLERİ NE ZAMAN SATIŞA SUNULACAK?

ÖTV ve KDV'siz telefon modellerinin Ekim ayında TBMM'nin açılmasıyla birlikte yürürlüğe girmesi ve fiyat detaylarının belli olması bekleniyor.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesi ile birlikte satışların başlayacağı tarihe ilişkin net bilgiyi yine Ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

VERGİSİZ (ÖTV-KDV'SİZ) SATIN ALABİLECEĞİNİZ TELEFON MODELLERİNİN TAM LİSTESİ