HaberlerGaleriÖğrencilerin ÖTV ve KDV’siz satın alabileceği 41 farklı telefon modelinin listesi ve fiyatı! Vergisiz Samsung, Genral Mobile, Xiaomi, Casper, Vivo…
Öğrencilerin ÖTV ve KDV’siz satın alabileceği 41 farklı telefon modelinin listesi ve fiyatı! Vergisiz Samsung, Genral Mobile, Xiaomi, Casper, Vivo…
ÖTV ve KDV'siz telefon modellerinin listesi netleşti. Türkiye'de üretilen veya montajlanan telefon modellerini kapsayacak vergisiz telefon uygulaması kapsamında Samsung, Xiaomi, Genral Mobile, Casper, Vivo, Redmi, Reeder, Omix, TCL ve Pocco markalarının bazı modelleri yer alacak. İşte 7 milyon öğrencinin satın alabileceği 41 farklı telefon modeli ve fiyatları…..
Giriş Tarihi: 29.09.2023 17:06Güncelleme Tarihi: 29.09.2023 17:06