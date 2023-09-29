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Haberler Galeri Öğrencilerin ÖTV ve KDV’siz satın alabileceği 41 farklı telefon modelinin listesi ve fiyatı! Vergisiz Samsung, Genral Mobile, Xiaomi, Casper, Vivo…

Öğrencilerin ÖTV ve KDV’siz satın alabileceği 41 farklı telefon modelinin listesi ve fiyatı! Vergisiz Samsung, Genral Mobile, Xiaomi, Casper, Vivo…

ÖTV ve KDV'siz telefon modellerinin listesi netleşti. Türkiye'de üretilen veya montajlanan telefon modellerini kapsayacak vergisiz telefon uygulaması kapsamında Samsung, Xiaomi, Genral Mobile, Casper, Vivo, Redmi, Reeder, Omix, TCL ve Pocco markalarının bazı modelleri yer alacak. İşte 7 milyon öğrencinin satın alabileceği 41 farklı telefon modeli ve fiyatları…..

Giriş Tarihi: 29.09.2023 17:06 Güncelleme Tarihi: 29.09.2023 17:06
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Öğrencilerin ÖTV ve KDV’siz satın alabileceği 41 farklı telefon modelinin listesi ve fiyatı! Vergisiz Samsung, Genral Mobile, Xiaomi, Casper, Vivo…

İlköğretim, ortaöğretim ve üniversite olmak üzere toplamda 7 milyon öğrenci vergisiz telefon sahibi olabilecek. 26 Eylül'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen kabine toplantısında ise ÖTV ve KDV'siz satın alabileceğiniz telefon modelleri belli oldu. Başkan Erdoğan 9 bin 500 lirayı geçmeyen telefon modelleri için öğrencilerden vergi alınmayacağını açıkladı. Ayrıca bilgisayar için de 5 bin 500 liraya kadar teknoloji desteği verileceğini duyurdu. Böylece Türkiye'de üretilen Samsung, Xiaomi, Genral Mobile, Casper, Vivo, Redmi, Reeder, Realme, Omix, TCL ve Pocco markalarının hangi modelleri kapsam içerisine girecek belli oldu. İşte akıllı telefon modelleri….

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Öğrencilerin ÖTV ve KDV’siz satın alabileceği 41 farklı telefon modelinin listesi ve fiyatı! Vergisiz Samsung, Genral Mobile, Xiaomi, Casper, Vivo…

VERGİSİZ TELEFON İÇİN BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPTI!

26 Eylül'de düzenlenen kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tüm öğrencilerin merakla beklediği vergisiz telefona ilişkin detayları açıkladı. İşte açıklama;

Örgün eğitimindeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. Piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için 5 bin 500 lira teknolojik cihaz desteği vereceğiz. Piyasa fiyatının yüzde 44,4, bilgisayarlar için yüzde 16,7 tutarında destek sağlayacağız.

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Öğrencilerin ÖTV ve KDV’siz satın alabileceği 41 farklı telefon modelinin listesi ve fiyatı! Vergisiz Samsung, Genral Mobile, Xiaomi, Casper, Vivo…

10 GB İNTERNET HAKKI

Bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz. Gençlerimiz bu haklarını istedikleri üç mobil şebeke operatörlerinin üzerinden kullanabilecekler. Üniversiteli gençlerimizin teknoloji ve bilgiye erişimini artıracağız. Her iki desteğe ilişkin uygulama esasları bakanlıklarımızca belirlenecektir.

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Öğrencilerin ÖTV ve KDV’siz satın alabileceği 41 farklı telefon modelinin listesi ve fiyatı! Vergisiz Samsung, Genral Mobile, Xiaomi, Casper, Vivo…

ÖTV VE KDV'SİZ TELEFON MODELLERİ NE ZAMAN SATIŞA SUNULACAK?

ÖTV ve KDV'siz telefon modellerinin Ekim ayında TBMM'nin açılmasıyla birlikte yürürlüğe girmesi ve fiyat detaylarının belli olması bekleniyor.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesi ile birlikte satışların başlayacağı tarihe ilişkin net bilgiyi yine Ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

VERGİSİZ (ÖTV-KDV'SİZ) SATIN ALABİLECEĞİNİZ TELEFON MODELLERİNİN TAM LİSTESİ

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Öğrencilerin ÖTV ve KDV’siz satın alabileceği 41 farklı telefon modelinin listesi ve fiyatı! Vergisiz Samsung, Genral Mobile, Xiaomi, Casper, Vivo…

1) Casper VIA M35 5.999 TL