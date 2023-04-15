Öğrencilere Bayram Harçlığı Başvuru 2023 | başladı mı, ne zaman? 1000 TL öğrenci Ramazan Bayramı ödemesi verilecek mi?

Kurulacak fon ile her bir çocuk doğduğunda adına açılan hesaba devlet tarafından ayda 100 ya da 200 TL gibi bir para yatırılacak. Çocuk 18 yaşında geldiğinde ise kendi adına biriken bu parayı belli koşullar altında çekebilecek. Bu para bir bakıma vatandaşlık maaşı gibi düşünülürken biriken miktarın gencin üniversite eğitiminde kullanılması formülü üzerinde duruluyor.