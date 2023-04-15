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Öğrencilere Bayram Harçlığı Başvuru 2023 | başladı mı, ne zaman? 1000 TL öğrenci Ramazan Bayramı ödemesi verilecek mi?
Öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı başvuruları başladı mı, nasıl yapılır sorusunun cevabı merak konusu oldu. Başkan Erdoğan tarafından açıklanan öğrencilere bayram harçlığı ile ilgili detaylar araştırılıyor. Ramazan ve Kurban bayramı şeklinde yılda 2 defa verilmesi planlanıyor. Peki 1000 TL bayram harçlığı başvurusu başladı mı? Öğrencilere Ramazan Bayramı ödemesi verilecek mi?