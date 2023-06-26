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Haberler Galeri Ödemeler güncellendi! Çocuklu ailelere veriliyor! e-Devlet başvurularını kaçırmayın! 1-2-3 çocuğa 350-650 TL harçlık...

Ödemeler güncellendi! Çocuklu ailelere veriliyor! e-Devlet başvurularını kaçırmayın! 1-2-3 çocuğa 350-650 TL harçlık...

Evladı olanlara müjde duyuruldu! Çocuk Destek Bileşeni' kapsamında yapılacak olan yardım hakkında detaylar anne babaların tarafından takip ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak ihtiyaç sahibi ailelere para yardımı yapılıyor. Çocuk sayısına göre aylık 350-650 TL aralığında ödeme yapılıyor. İhtiyaca yönelik tespitler yapıldıktan sonra gerekli şartları taşıyan hemen PTT'den nakit çekebiliyor. Peki, Çocuk Destek Bileşeni nedir, başvuru şartları neler? Çocuk Destek Bileşeni kimler alabilir? İşte e-devlet başvuru ekranı!

Giriş Tarihi: 26.06.2023 08:51 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023 08:53
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Ödemeler güncellendi! Çocuklu ailelere veriliyor! e-Devlet başvurularını kaçırmayın! 1-2-3 çocuğa 350-650 TL harçlık...

Çocuklu ailelere nakdi yardım! Başvurular e-Devlet'ten yapılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ihtiyaç sahibi ailelere yönelik destekleri devam ediyor. 2023 yılına girilmesiyle birlikte Çocuk Destek Bileşeni kapsamında 1-2-3-4 ve daha fazla çocuk sahibi olan aileler, başvuru yapmaları halinde ödeme alıyor. Peki, çocuk desteği kimlere veriliyor, başvuru nasıl yapılır? Çocuk yardımı ne kadar, kaç TL? İşte çocuk yardımı başvuru şartları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ödemeler güncellendi! Çocuklu ailelere veriliyor! e-Devlet başvurularını kaçırmayın! 1-2-3 çocuğa 350-650 TL harçlık...

ÇOCUK DESTEĞİ NEDİR?

Eski Bakan Derya Yanık, sosyal yardımlardan faydalanan ailelerdeki çocuklara ilişkin ilave destek sağlayacaklarını kaydederek, 'Çocuk Destek Bileşeni' kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 TL ile 650 TL aralığında destek vereceklerini belirtti.

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Ödemeler güncellendi! Çocuklu ailelere veriliyor! e-Devlet başvurularını kaçırmayın! 1-2-3 çocuğa 350-650 TL harçlık...

Bakan Yanık, "Bu kapsamda 1-2 çocuklu hanelere 350 TL, 3 çocuklu hanelere 450 TL, 4 çocuklu hanelere 550 TL, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 TL ilave destek sağlayacağız" dedi.

ÇOCUK YARDIMI BAŞVURU EKRANI E-DEVLET

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Ödemeler güncellendi! Çocuklu ailelere veriliyor! e-Devlet başvurularını kaçırmayın! 1-2-3 çocuğa 350-650 TL harçlık...

ÇOCUK DESTEĞİ ŞARTLARI NEDİR?

Türkiye Aile Destek Programı'ndan yararlanma şartı: Hanede kişi başına düşen aylık gelirin, net asgari ücretin 1/3'ü yani; 1.833,45 TL'nin altında olması. İhtiyaç sahibi olduğuna kanaat getirilen herkes destekten yaralanabilecek. Mevcutta sosyal destek yardımı alanlar da ek olarak bu desteği alabilecek.

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Ödemeler güncellendi! Çocuklu ailelere veriliyor! e-Devlet başvurularını kaçırmayın! 1-2-3 çocuğa 350-650 TL harçlık...

ÇOCUK DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hayata geçirdikleri çocuk desteği ödemelerini kasım itibarıyla hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını bildirdi.