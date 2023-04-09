Ödemeler arttı! 2.500 TL'ye kadar hane başına para yardımı! e-Devlet'ten başvuran PTT'den nakit çekebilecek! İşte başvuru ekranı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardımları devam ediyor. Bakanlık tarafından yapılan ödemelere 2023 yılına girilmesiyle birlikte zam yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 900 TL ile 2500 TL tutarında verilen ödemelere ilişkin başvurular, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Doğalgaz desteği ödemeleri başvurusu onaylanan hanelere yapılıyor. Peki, doğal gaz destek ödemesi ne kadar, kimlere verilir, şartları neler? İşte, konya dair merak edilen detaylar...