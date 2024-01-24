Ocak bitmeden başvurun! İŞKUR ile ilkokul mezunu 64 bin işçi alımı başladı! İşte KPSS şartsız alım yapılacak kadroların listesi

Türkiye İş Kurumu, personel alımına hız kesmeden devam ediyor. Türkiye genelinde kamu ve özel sektörde görevlendirmek üzere toplamda 64.859 personel, memur ve işçi istihdamı sağlıyor. Bu alımlar kapsamında en az ilkokul mezunu adaylar için KPSS puanı aranmaksızın başvuruda bulunma fırsatı sunuluyor. İlanlara başvurular, Türkiye'nin farklı illerinde açılan kadrolarla gerçekleştirilebilecek. Adaylar, alımla ilgili kadro sayıları ve kontenjanlarını öğrenmek için Türkiye İş Kurumu'nun resmi internet sitesini ziyaret edebilirler. İşte İŞKUR personel, memur ve işçi alımı…

İŞKUR PERSONEL VE İŞÇİ ALIMI KADRO DETAYLARI!