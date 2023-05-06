HaberlerGaleriO tarihte hesaplarda olacak! Emekli maaş takvimi belli oldu 2023! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! 7.500, 8.250, 8.500 TL maaş alanlar...
O tarihte hesaplarda olacak! Emekli maaş takvimi belli oldu 2023! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! 7.500, 8.250, 8.500 TL maaş alanlar...
Emekli maaş takvimi için detaylar merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından emekli maaş takvimi duyuruluyor. EYT, SSK, Bağkur maaşlarının ödeme tarihleri arama motorlarında sorgulanıyor. Mayıs ayı takviminde değişiklik olacak mı merak konusu oldu. İşte, SSK, Bağ-Kur ve EYT'li maaş takvim!