HaberlerGaleriO şartları karşılayanlar 40,42,44,45 yaşında emekli olacak! EYT kademeli emeklilik 1800 - 3600 gün şartları geldi! SSK - Bağkur prim eşitlemesi...
O şartları karşılayanlar 40,42,44,45 yaşında emekli olacak! EYT kademeli emeklilik 1800 - 3600 gün şartları geldi! SSK - Bağkur prim eşitlemesi...
Kademeli emeklilik için detaylar araştırılan konularr arasında yer alıyor. Kısmi emeklilikte 10, 12.5 ve 15 yıl prim şartı gerekli olurken, kademeli emeklilik sisteminde yaş şartının kademeli olarak düşürülmesi bekleniyor. EYT düzenlemesi sonrasında yeni emeklilik sistemi için gelişmeler yakından takip ediliyor. İşte, kademeli emeklilik için aranan şartlar!