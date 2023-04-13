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Haberler Galeri O kişiler EYT'li listesinden çıkacak! Emeklilikte son dakika gelişmesi ayyuka çıktı! Prim ödemeleri iade edilecek! 2000 - 2008 arası...

O kişiler EYT'li listesinden çıkacak! Emeklilikte son dakika gelişmesi ayyuka çıktı! Prim ödemeleri iade edilecek! 2000 - 2008 arası...

EYT düzenlemesinin yasalaşmasının ardından detaylar netleşti. Prim ve yıl şartını tamamlayanlar emekli olmak için başvurularını sürdürüyor. Başvuruları onaylananlar için maaş bağlanma işlemleri devam ediyor. Diğer yandan prim ödeyip emekli olamayanlar için açıklama geldi. SGK tarafından yapılan açıklamaya göre; emeklilik şartlarını sağlayamayanlara toplu ödeme ile ödedikleri paraları geri alma imkanı sağlanıyor. İşte, konu hakkında son gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.04.2023 15:41 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023 15:42
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O kişiler EYT’li listesinden çıkacak! Emeklilikte son dakika gelişmesi ayyuka çıktı! Prim ödemeleri iade edilecek! 2000 - 2008 arası...

Emeklilik için son dakika gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Prim ve yıl şartını tamamlayanlar EYT'den yararlanabiliyor. Primini tamamlayamayanlar için açıklama geldi. Onlar ödemelerini toplu olarak geri alabilecek. EYT fırsatından yararlanamayanlar SGK'ya başvurarak toplu para iadesi yapılıyor. Vefat durumlarında ise yakınlarına bu imkan verilecek. İşte SGK'dan toplu para iadesi için detaylar!

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O kişiler EYT’li listesinden çıkacak! Emeklilikte son dakika gelişmesi ayyuka çıktı! Prim ödemeleri iade edilecek! 2000 - 2008 arası...

8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar ya da borçlanmayla başlangıcını bu tarihe çekenler prim ve yıl şartını tamamlar tamamlamaz emeklilik imkanı elde ediyor.

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O kişiler EYT’li listesinden çıkacak! Emeklilikte son dakika gelişmesi ayyuka çıktı! Prim ödemeleri iade edilecek! 2000 - 2008 arası...

SSK'lılarda 5.000-5.975, Bağ-Kur'lular ve memurlarda da kadınların 7.200, erkeklerin 9.000 prim günü tamamlaması yetiyor.

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O kişiler EYT’li listesinden çıkacak! Emeklilikte son dakika gelişmesi ayyuka çıktı! Prim ödemeleri iade edilecek! 2000 - 2008 arası...

Bu süreyi tamamlayamayanlar için ise SSK'lılarda 3.600, Bağ-Kur'lularda 5.400 günle kısmi imkanı bulunuyor. Ancak burada belirlenen yaşı da tamamlamak gerekiyor.

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O kişiler EYT’li listesinden çıkacak! Emeklilikte son dakika gelişmesi ayyuka çıktı! Prim ödemeleri iade edilecek! 2000 - 2008 arası...

Bazı sigortalılar, emeklilik şartlarını tamamlayamıyor.