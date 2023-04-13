O kişiler EYT'li listesinden çıkacak! Emeklilikte son dakika gelişmesi ayyuka çıktı! Prim ödemeleri iade edilecek! 2000 - 2008 arası...

EYT düzenlemesinin yasalaşmasının ardından detaylar netleşti. Prim ve yıl şartını tamamlayanlar emekli olmak için başvurularını sürdürüyor. Başvuruları onaylananlar için maaş bağlanma işlemleri devam ediyor. Diğer yandan prim ödeyip emekli olamayanlar için açıklama geldi. SGK tarafından yapılan açıklamaya göre; emeklilik şartlarını sağlayamayanlara toplu ödeme ile ödedikleri paraları geri alma imkanı sağlanıyor. İşte, konu hakkında son gelişmeler!