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Haberler Galeri MÜLAKATSIZ, KURASIZ! 2023 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 431 personel başvuru tarihi! Şartları neler?

MÜLAKATSIZ, KURASIZ! 2023 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 431 personel başvuru tarihi! Şartları neler?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde istihdam etmek üzere 2 bin 431 personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Bakanlık bünyesinde işe girmek isteyen vatandaşlar detayları merak ediyor. Mülakatsız ve kurasız bir alım yapılacağını açıklanırken alım yapılacak kadrolar da tek tek aktarıldı. Peki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı şartları neler?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.04.2023 08:21 Güncelleme Tarihi: 21.04.2023 08:27
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MÜLAKATSIZ, KURASIZ personel alımı! 2023 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 431 personel başvuru tarihi! Şartları neler? Hemşire, öğretmen...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı 2023 ile ilgili detaylar araştırılıyor. Bakanlık mülakatsız ve kura olmadan 2.431 kişi alacağını açıkladı. Aile sosyal destek personeli, avukat, büro personeli, sosyal çalışmacı, psikolog gibi meslek gruplarının aralarında yer aldığı personel alımı ile ilgili detaylar merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı şartları neler? İşte 2 bin 431 personel alımı başvuru tarihleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MÜLAKATSIZ, KURASIZ personel alımı! 2023 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 431 personel başvuru tarihi! Şartları neler? Hemşire, öğretmen...

BAKANLIK BÜNYESİNDE 2 BİN 431 PERSONEL ALINACAK!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından 2 bin 431 personel alımına dair ''Çeşitli meslek gruplarında görevlendirilmek üzere 2431 personeli büyük ailemize katıyoruz.

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MÜLAKATSIZ, KURASIZ personel alımı! 2023 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 431 personel başvuru tarihi! Şartları neler? Hemşire, öğretmen...

ADAYLAR MÜLAKATSIZ YERLEŞTİRİLECEK!

Adaylar KPSS puan üstünlüğü esasına göre, mülakatsız bir şekilde tercih ettiği pozisyonlara yerleştirilecek.

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MÜLAKATSIZ, KURASIZ personel alımı! 2023 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 431 personel başvuru tarihi! Şartları neler? Hemşire, öğretmen...

BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Başvuru tarih aralığı 28 Nisan-08 Mayıs 2023. Hayırlı olsun" ifadelerini paylaştı.

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MÜLAKATSIZ, KURASIZ personel alımı! 2023 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 431 personel başvuru tarihi! Şartları neler? Hemşire, öğretmen...

Alımlar önümüzdeki hafta içinde cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı üzerinden gerçekleştirilecek. Sadece KPSS puan üstünlüğüne göre alım olacak.