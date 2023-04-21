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MÜLAKATSIZ, KURASIZ! 2023 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 431 personel başvuru tarihi! Şartları neler?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde istihdam etmek üzere 2 bin 431 personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Bakanlık bünyesinde işe girmek isteyen vatandaşlar detayları merak ediyor. Mülakatsız ve kurasız bir alım yapılacağını açıklanırken alım yapılacak kadrolar da tek tek aktarıldı. Peki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı şartları neler?