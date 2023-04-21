MÜLAKATSIZ, KURASIZ! 2023 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 431 personel başvuru tarihi! Şartları neler?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı 2023 ile ilgili detaylar araştırılıyor. Bakanlık mülakatsız ve kura olmadan 2.431 kişi alacağını açıkladı. Aile sosyal destek personeli, avukat, büro personeli, sosyal çalışmacı, psikolog gibi meslek gruplarının aralarında yer aldığı personel alımı ile ilgili detaylar merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı şartları neler? İşte 2 bin 431 personel alımı başvuru tarihleri...