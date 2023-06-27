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Haberler Galeri Müjdeler sıralandı! Torba yasada taslak şekillendi! SSK - Bağkur prim eşitliği, taşerona kadro, 5 yıl erken emeklilik, evlilik kredisi...

Müjdeler sıralandı! Torba yasada taslak şekillendi! SSK - Bağkur prim eşitliği, taşerona kadro, 5 yıl erken emeklilik, evlilik kredisi...

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren torba yasa için detaylar merak ediliyor. Torba yasanın onaylanmasının ardından en düşük memur maaşı 22 bin TL olacak. Meclis'te Kurban Bayramı'nın ardından yoğun mesainin başlaması bekleniyor. Hal böyle olunca,"Torba yasada neler olacak? Torba yasa ne zaman onaylanacak?" sorularının cevapları sorgulanıyor. İştei konu hakkında detaylar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.06.2023 09:56 Güncelleme Tarihi: 27.06.2023 09:57
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Müjdeler sıralandı! Torba yasada taslak şekillendi! SSK - Bağkur prim eşitliği, taşerona kadro, 5 yıl erken emeklilik, evlilik kredisi...

Emeklilik sistemi ve memur maaş zammı gibi birçok maddeyi içinde bulunduran torba yasa için adımların kısa süre içinde atılması bekleniyor. Sosyal güvenlik sistemine ilişkin önemli bir adım atılıyor. Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağkur primlerinde eşitlik sağlanacak. Bu değişiklik, emeklilik sisteminde önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor. Diğer yandan evlilik kredisi, taşerona kadro ve kadınların emekilik yaşından esneklik sağlayacak düzenlemeninde torba içerisinde yer alması bekleniyor. İşte, torba yasa için düzenlemenin detayları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Müjdeler sıralandı! Torba yasada taslak şekillendi! SSK - Bağkur prim eşitliği, taşerona kadro, 5 yıl erken emeklilik, evlilik kredisi...

En düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarılması, emeklilere yapılacak zam, işverene verilecek 500 liralık destek gibi, önemli konular gündemde olacak.

Milyonları ilgilendiriyor! Torba yasa Meclis yolunda... Torba yasada neler var? A Haber'de anlattı
Ve hemen ardından Meclis'e kapsamı çok daha geniş ikinci bir torba yasa gelecek. Torba yasada neler olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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Müjdeler sıralandı! Torba yasada taslak şekillendi! SSK - Bağkur prim eşitliği, taşerona kadro, 5 yıl erken emeklilik, evlilik kredisi...

İşte o açıklamalardan satır başları;

İLK PAKETTE NELER VAR?

İki torba yasadan bahsediyoruz. Birincisi temmuzun 5'inden sonra hemen gelmesi gerekiyor çünkü temmuzda maaşlar zamlı olarak ödenecek.

5-6 maddelik bir torba olacak. Orada önce memurların taban maaşının 22 bin TL'ye çıkartılması meselesi olacak.

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Müjdeler sıralandı! Torba yasada taslak şekillendi! SSK - Bağkur prim eşitliği, taşerona kadro, 5 yıl erken emeklilik, evlilik kredisi...

İkincisi temmuzun 5'inde enflasyon belli olduktan sonra emekliye ve memura verilecek refah payı ile ilgili bir düzenleme olacak. Üçüncüsü 500 TL'lik asgari ücret desteği olacak.

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Müjdeler sıralandı! Torba yasada taslak şekillendi! SSK - Bağkur prim eşitliği, taşerona kadro, 5 yıl erken emeklilik, evlilik kredisi...

Dördüncüsü de SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin 7.500 TL ve üzerinde alanlara kademeli bir artış bunun içinde olacak.