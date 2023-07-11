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MTV ek vergi ne zaman ödenecek, kimler muaf olacak? MTV ÖDEME TARİHLERİ 2023! Hangi araç ne kadar ödeyecek?

"MTV ek vergi ne zaman ödenecek 2023?" sorusu araştırılmaya başlandı. Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin bu yıl iki kez ödenmesini de içeren teklif geçen hafta TBMM Başkanlığı'na sunuldu. 6 Şubat'ta meydana gelen asrın felaketi olarak bilinen depremlerin ardından oluşan finans ihtiyacını karşılamak amacıyla uygulamaya konulan bu kararın ardından ek MTV'nin ödeme tarihleri de merak konusu oldu. 6 Şubat'tan önce tescil edilen kayıt ve tescili olan taşıtlar muaf tutulacak. İşte, 2023 MTV ek vergi ödeme tarihleri...

Giriş Tarihi: 11.07.2023 08:34 Güncelleme Tarihi: 11.07.2023 08:34
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MTV ek vergi ne zaman ödenecek, kimler muaf olacak? MTV ÖDEME TARİHLERİ 2023! Hangi araç ne kadar ödeyecek?

2023 MTV ödeme tarihle vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin etkilerini azaltmak amacıyla bir kereye mahsus olmak üzere ek ödeme alınacak. Meclis'e sunulan teklif sonrası konuya ilişkin detaylar sorgulanmaya başladı. Peki, MTV ek vergi ne zaman ödenecek, hangi araç ne kadar ödeyecek? İşte, MTV ek vergi ödeme tarihleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MTV ek vergi ne zaman ödenecek, kimler muaf olacak? MTV ÖDEME TARİHLERİ 2023! Hangi araç ne kadar ödeyecek?

TEKLİF MECLİS'E SUNULDU!

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) 2023 yılında bir defaya mahsus iki katı ödenmesini de içeren torba yasa teklifi geçtiğimiz hafta TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

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MTV ek vergi ne zaman ödenecek, kimler muaf olacak? MTV ÖDEME TARİHLERİ 2023! Hangi araç ne kadar ödeyecek?

Teklifin, bu hafta içerisinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesi ve Resmi Gazete'de yayınlanması bekleniyor. Her yıl olduğu gibi senelik MTV ödemelerini Temmuz ayında tamamlayacak olan araç sahiplerinin ise Ağustos ve Kasım aylarında iki taksit halinde ilave MTV ödemesi planlanıyor.

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MTV ek vergi ne zaman ödenecek, kimler muaf olacak? MTV ÖDEME TARİHLERİ 2023! Hangi araç ne kadar ödeyecek?

MTV EK VERGİ NE ZAMAN ÖDENECEK 2023?

Asrın felaketinin yarattığı finanman ihtiyacın karşılanması amacıyla getirilen MTV ek vergisi, iki taksit şeklinde ödenecek. 31 Aralık 2023 tarihine kadar kayıt ve tescil edilecek olan tüm taşıtlar ek MTV kapsamına alınacak.

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MTV ek vergi ne zaman ödenecek, kimler muaf olacak? MTV ÖDEME TARİHLERİ 2023! Hangi araç ne kadar ödeyecek?

Ek MTV iki eşit taksitte tahakkuk ettirilecek. Ek MTV'nin ilk taksiti, düzenlemenin yayımlandığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenecek. Örneğin teklifin temmuz ayı içinde kanunlaşması halinde ek MTV'nin ilk taksiti ağustos ayı sonuna kadar ödenecek. Ek MTV'nin ikinci taksitinin ise kasım ayı sonuna kadar ödenmesi gerekecek.

İlk taksit, yasanın yürürlüğe girdiği ayı izleyen ay sonuna kadar ödenecek. Ek MTV ikinci taksiti ise kasım ayı sonuna kadar ödenecek.