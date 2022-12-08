MSB 555 PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI | Sözleşmeli personel alımı şartları neler? Büro Personeli, Hemşire, Tekniker, Mühendis... İşte kontenjan sayısı

Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 555 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. İş başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar yayımlanan ilan ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Aralarında büro personeli, hemşire, tekniker, mühendis gibi branşlarında yer aldığı ilana kimler başvurabilir? İşte kontenjan ve branşlar...