MSB 196 PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI | 2023 MSB memur alımı başvuru şartları neler? Memur, Bahçıvan, Aşçı... İşte kontenjan ve branşlar

MSB 196 MEMUR ALIMI ŞARTLARI NELER?

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşımak,

b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış ve puan almış olmak,