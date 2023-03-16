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Haberler Galeri MOTORİN-BENZİN LİTRE FİYATI! 16 Mart güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? Yarından itibaren...

MOTORİN-BENZİN LİTRE FİYATI! 16 Mart güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? Yarından itibaren...

"Motorine indirim mi geldi?" sorusu araç sahipleri tarafından araştırılmaya başlandı. Brent petrolde yaşanan değişkenlik, Motorin, mazot ve benzin fiyatlarına da yansıyor. Motorine, 15 Mart gecesi gelen indirimin ardından yarından itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir indirim daha geliyor. Bu noktada araç sahipleri, "Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim var mı?", "16 Mart 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? " sorusunu gündeme getiriyor. İşte, güncel akaryakıt fiyat listesi!

Giriş Tarihi: 16.03.2023 13:03 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 13:05
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MOTORİN-BENZİN LİTRE FİYATI! 16 Mart güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? Yarından itibaren...

Brent petrolde yaşanan değişkenlik akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Geçtiğimiz hafta ani bir fiyat artışı yaşayan Brent petrol bu haftaya düşüşle başladı. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm illerde sürücüler, "16 Mart akaryakıt fiyatları bugün ne kadar oldu?", "Motorine ne kadar indirim gelecek?" sorularına yanıt arıyor. İşte, güncel akaryakıt fiyatları...

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MOTORİN-BENZİN LİTRE FİYATI! 16 Mart güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? Yarından itibaren...

BRENT PETROL DÜŞTÜ MÜ?

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın akaryakıt sektöründeki etkisi devam ediyor.1 yılın geride kaldığı savaş nedeniyle inişli, çıkışlı devam eden akaryakıt fiyatları, sürücüler tarafından yakından takip ediliyor.Brent petrol hafta boyunca da 80 dolar seviyesinde seyir etti.

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MOTORİN-BENZİN LİTRE FİYATI! 16 Mart güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? Yarından itibaren...

MOTORİNE İNDİRİM GELDİ, KAÇ KURUŞ?

Bu kapsamda 15 Mart gecesi motorin grubunda 71 kuruşluk fiyat indirimi meydana gelirken, indirimle birlikte depoda 45 lira fark yaşandı.Benzin fiyatlarında ise herhangi bir fiyat değişikliği gerçekleşmedi.

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MOTORİN-BENZİN LİTRE FİYATI! 16 Mart güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? Yarından itibaren...

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yarından itibaren geçerli olmak üzere yine motorin grubunda 1 lira 34 kuruş indirim bekleniyor.

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MOTORİN-BENZİN LİTRE FİYATI! 16 Mart güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? Yarından itibaren...

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 16 MART BUGÜN NE KADAR?

MOTORİN FİYATLARI

İstanbul 20,91 TL
Ankara 21,30 TL
İzmir 21,37 TL