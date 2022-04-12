HaberlerGaleri👉Milyonlarca emekli vatandaşı ilgilendiriyor! 2022 emekli bayram ikramiyesi belli oldu mu? 🔎Emekli ikramiyesinde 2 formül ön plana çıkıyor!
👉Milyonlarca emekli vatandaşı ilgilendiriyor! 2022 emekli bayram ikramiyesi belli oldu mu? 🔎Emekli ikramiyesinde 2 formül ön plana çıkıyor!
Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala milyonlarca vatandaşın gözü kulağı emekli bayram ikramiyesine çevrildi ve 2022 yılında ne kadar zam yapılacağı merak konusu oldu. Peki 2022 emekli bayram ikramiyesi belli oldu mu? Emekli ikramiyesinde 2 formül ön plana çıkıyor ve detayları haberimizde derledik. Ramazan Bayramı'ndan önce hesaplara yatırılacak olan emekli ikramiyesi geçtiğimiz yıl 1000 TL'den 1100 TL'ye çıkarılmıştı ve milyonlarca vatandaş hem Ramazan hem de Kurban Bayramı'nda yararlanmıştı. İşte detaylar!