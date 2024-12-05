05 Aralık 2024, Perşembe
Milyonlarca çalışana zam formülleri geldi! A Haber'de oranı verdi! Asgari ücrete %30'luk tarife
2024 yılı için asgari ücret artışı, Türkiye'deki milyonlarca çalışanın gündeminde. Bu yıl ki artış oranının geçmiş yıllara benzer şekilde enflasyonun 5-10 puan üzerinde olacağını belirtiyor. Yıl sonu itibariyle %44-45 civarında beklenen enflasyon, asgari ücretin 23-24 bin TL seviyelerine ulaşmasına neden olabilir. İşte asgari ücret zammına ilişkin tüm formüller...
Giriş Tarihi: 05.12.2024 10:50 Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 10:50