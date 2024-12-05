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Milyonlarca çalışana zam formülleri geldi! A Haber'de oranı verdi! Asgari ücrete %30'luk tarife

2024 yılı için asgari ücret artışı, Türkiye'deki milyonlarca çalışanın gündeminde. Bu yıl ki artış oranının geçmiş yıllara benzer şekilde enflasyonun 5-10 puan üzerinde olacağını belirtiyor. Yıl sonu itibariyle %44-45 civarında beklenen enflasyon, asgari ücretin 23-24 bin TL seviyelerine ulaşmasına neden olabilir. İşte asgari ücret zammına ilişkin tüm formüller...

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Giriş Tarihi: 05.12.2024 10:50 Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 10:50
Milyonlarca çalışana zam formülleri geldi! Asgari ücrete %30’luk tarife: 5-10 puan ilaveyle...

Asgari ücret, her yıl milyonlarca çalışan için büyük önem taşıyor. 2024 için asgari ücret görüşmeleri, 10 Aralık'ta başlayacak ve ilk toplantının ardından ikinci ve üçüncü görüşmelerde daha somut adımlar atılması bekleniyor.

A Haber canlı yayınında konuşan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdür Faruk Erdem, bu yıl yapılacak pazarlıklara ilişkin önemli öngörülerde bulundu.

Milyonlarca çalışana zam formülleri geldi! Asgari ücrete %30’luk tarife: 5-10 puan ilaveyle...

Görüşmeler ve Temsilciler

2024 yılı asgari ücret görüşmeleri, geniş bir katılımcı kitlesiyle gerçekleştirilecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na, Türk-İş, TİSK ve hükümetten toplamda 15 temsilci katılacak. Ancak, bu temsilcilerin yanı sıra asıl önemli olan, her yıl olduğu gibi bu yıl da işçi gruplarının aktif şekilde yer alacağı heyetler arası görüşmeler olacak.

Faruk Erdem'in belirttiğine göre, komisyona dahil olacak işçi temsilcilerinin sayısı artırılacak. Türk-İş heyetinde bu yıl bir basın mensubu, bir kuaför ve bir taşeron işçi temsilcisi de yer alacak. Toplamda 4 işçi temsilcisi, asgari ücret görüşmelerinde yer alacak.

Milyonlarca çalışana zam formülleri geldi! Asgari ücrete %30’luk tarife: 5-10 puan ilaveyle...

Enflasyon ve Asgari Ücret Artışı

Asgari ücret artışlarının, yalnızca işçileri değil, tüm ekonomiyi etkileyen bir yönü olduğunu belirten Faruk Erdem, "Asgari ücret kaç lira olur sorusunun cevabını tabii tespit komisyonu verecek. Ama biz yaptığımız hesapları neye göre yapıyoruz? Bir matematiği var bu işin. Yani geçmiş son 10 yıla baksan, 20 yıla baksan hep o matematik işlemiş. Ne olmuş? Enflasyona bakılmış. Aslında enflasyon belirlemiyor asgari ücreti ama çok önemli bir veri olarak masaya geliyor. Enflasyona bakılmış yani yıl sonunda gerçekleşecek enflasyona ve onun 5-10 puan üzerinde artışlar yapılmış. Bu yıl da bu olur mu? Onu bekleyip göreceğiz." dedi.

Milyonlarca çalışana zam formülleri geldi! Asgari ücrete %30’luk tarife: 5-10 puan ilaveyle...

Erdem, yıl sonunda beklenen %44-45 civarındaki enflasyona dayanarak, asgari ücretin 23-24 bin TL seviyelerine çıkabileceğini öngörüyor.

Milyonlarca çalışana zam formülleri geldi! Asgari ücrete %30’luk tarife: 5-10 puan ilaveyle...

Geçtiğimiz Aralık ayında 2024 yılı için asgari ücret, yıllık olarak belirlenmiş ve yüzde 49 oranında bir artış yapılmıştı. Yeni ücretler şu şekilde oluştu:

Brüt asgari ücret: 20.002 TL
Net asgari ücret: 17.002 TL
İşverene maliyet: 23.503 TL

İŞTE ASGARİ ÜCRETTE ZAM FORMÜLLERİ

Milyonlarca çalışana zam formülleri geldi! Asgari ücrete %30’luk tarife: 5-10 puan ilaveyle...

2024 yılı sonu enflasyon tahminleri, Orta Vadeli Program'da en düşük olarak yüzde 41.5 olarak belirlenmişti, ancak bu tahminler daha sonra yukarıya doğru revize edildi.

Yüzde 41.5 artışla birlikte:

Brüt ücret: 28.303 TL
Net asgari ücret: 24.058 TL
İşverene maliyet: 33.257 TL

Milyonlarca çalışana zam formülleri geldi! Asgari ücrete %30’luk tarife: 5-10 puan ilaveyle...

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, son enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 44 olduğunu açıkladı. Bu tahmine göre asgari ücret şu şekilde olacak:

Yüzde 44 artışla birlikte:

Brüt ücret: 28.803 TL
Net asgari ücret: 24.483 TL
İşverene maliyet: 33.844 TL

Milyonlarca çalışana zam formülleri geldi! Asgari ücrete %30’luk tarife: 5-10 puan ilaveyle...

OVP'de 2024 yılı için yüzde 17'lik bir enflasyon beklentisi varken, öngörülen enflasyon oranlarının yüzde 20-25 arasında olması bekleniyor. Bu oranlarla hesaplanan asgari ücretler ise şu şekilde:

Yüzde 25 artışla:

Brüt ücret: 25.003 TL
Net ücret: 21.253 TL
İşverene maliyet: 29.379 TL

Yüzde 30 artışla:

Brüt ücret: 26.003 TL
Net ücret: 22.103 TL
İşverene maliyet: 30.550 TL

Yüzde 35 artışla:

Brüt ücret: 27.003 TL
Net ücret: 22.953 TL
İşverene maliyet: 31.730 TL