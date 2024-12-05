Milyonlarca çalışana zam formülleri geldi! A Haber'de oranı verdi! Asgari ücrete %30'luk tarife

Görüşmeler ve Temsilciler

2024 yılı asgari ücret görüşmeleri, geniş bir katılımcı kitlesiyle gerçekleştirilecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na, Türk-İş, TİSK ve hükümetten toplamda 15 temsilci katılacak. Ancak, bu temsilcilerin yanı sıra asıl önemli olan, her yıl olduğu gibi bu yıl da işçi gruplarının aktif şekilde yer alacağı heyetler arası görüşmeler olacak.

Faruk Erdem'in belirttiğine göre, komisyona dahil olacak işçi temsilcilerinin sayısı artırılacak. Türk-İş heyetinde bu yıl bir basın mensubu, bir kuaför ve bir taşeron işçi temsilcisi de yer alacak. Toplamda 4 işçi temsilcisi, asgari ücret görüşmelerinde yer alacak.