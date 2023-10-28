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Haberler Galeri Migros 28 Ekim indirim kataloğunu yayınladı! Kumtel ısıtıcı 299 TL’den, granit tencere 179 TL’den, Granit tava 89TL’den satışa sunuluyor. İşte liste…

Migros 28 Ekim indirim kataloğunu yayınladı! Kumtel ısıtıcı 299 TL’den, granit tencere 179 TL’den, Granit tava 89TL’den satışa sunuluyor. İşte liste…

Migros 28 Ekim indirim kataloğunu yayınladı! 15 Kasım'a kadar devam edecek indirimli ürünler arasında kıyma 400gr 109,90 TL'den, kalçalı but 49,90 TL'den, kuru fasulye 39,50 TL'den, makarna çeşitleri 7,90 TL'den, domates salçası 29,90 TL'den, reçel çeşitleri 26,50 TL'den, 16'lı tuvalet kağıdı 74,50 TL'den yer alıyor. İşte tüm ürünler ve fiyatları…

Giriş Tarihi: 28.10.2023 13:51 Güncelleme Tarihi: 28.10.2023 13:51
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Migros 28 Ekim indirim kataloğunu yayınladı! Kumtel ısıtıcı 299 TL’den, granit tencere 179 TL’den, Granit tava 89TL’den satışa sunuluyor. İşte liste…

Migros herkesin heyecanla beklediği yeni indirim kataloğunu yayınladı. 15 Kasım 2023 tarihine kadar devam edecek indirim kampanyası kapsamında kıyma 400gr 109,90 TL'den, kalçalı but 49,90 TL'den, kuru fasulye 39,50 TL'den, makarna çeşitleri 7,90 TL'den, domates salçası 29,90 TL'den, reçel çeşitleri 26,50 TL'den, 16'lı tuvalet kağıdı 74,50 TL'den, Kumtel ısıtıcı 299 TL'den, granit tencere 179 TL'den, Granit tava 89TL'den satışa sunulacak. İşte tüm Türkiye'de aynı anda indirime giren ürünlerin tam listesi….

MİGROS 27 EKİM - 15 EKİM İNDİRİM KATALOĞU

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Migros 28 Ekim indirim kataloğunu yayınladı! Kumtel ısıtıcı 299 TL’den, granit tencere 179 TL’den, Granit tava 89TL’den satışa sunuluyor. İşte liste…

Dana Kıyma 400gr 109,90 TL

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Migros 28 Ekim indirim kataloğunu yayınladı! Kumtel ısıtıcı 299 TL’den, granit tencere 179 TL’den, Granit tava 89TL’den satışa sunuluyor. İşte liste…

Piliç Kalçalı But 49090 TL

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Migros 28 Ekim indirim kataloğunu yayınladı! Kumtel ısıtıcı 299 TL’den, granit tencere 179 TL’den, Granit tava 89TL’den satışa sunuluyor. İşte liste…

Kuru Fasulye 39,50 TL

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Migros 28 Ekim indirim kataloğunu yayınladı! Kumtel ısıtıcı 299 TL’den, granit tencere 179 TL’den, Granit tava 89TL’den satışa sunuluyor. İşte liste…

Makarna Çeşitleri 7,90 TL

Domates Salçası 29,90 TL