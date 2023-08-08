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Mevduat faiz oranları şipşak değişti! Ağustos ayına özel yeni rakamlar!

Yatırımcılar, hem büyük hem de küçük ölçekte birikimlerini güvenli bir şekilde artırmak ve en uygun getiriyi elde etmek amacıyla mevduat hesaplarına ilgi göstermeye devam ediyor. Özellikle 130 bin TL gibi bir birikimi 32 günlük vade süresi boyunca değerlendirmek isteyenler, mevduat faiz oranlarındaki güncellemeleri yakından takip ediyor. Son faiz oranları da gün yüzüne çıktı. İşte detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.08.2023 19:52
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Mevduat faiz oranları şipşak değişti! Ağustos ayına özel yeni rakamlar!

Yatırımcılar, hem büyük hem de küçük ölçekte birikimlerini güvenli bir şekilde artırmak ve en uygun getiriyi elde etmek amacıyla mevduat hesaplarına ilgi göstermeye devam ediyor. Özellikle 130 bin TL gibi bir birikimi 32 günlük vade süresi boyunca değerlendirmek isteyenler, mevduat faiz oranlarındaki güncellemeleri yakından takip ediyor. Son faiz oranları da gün yüzüne çıktı. İşte detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Mevduat faiz oranları şipşak değişti! Ağustos ayına özel yeni rakamlar!

ING

Faiz Oranı :%31
Net Kazanç: 3.356,49 TL
Vade Sonu Tutar: 133.356,49 TL

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Mevduat faiz oranları şipşak değişti! Ağustos ayına özel yeni rakamlar!

ODEA

Faiz Oranı :%34
Net Kazanç: 3.681,32 TL
Vade Sonu Tutar: 133.681,32 TL

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Mevduat faiz oranları şipşak değişti! Ağustos ayına özel yeni rakamlar!

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı :%35
Net Kazanç:3.789,59 TL
Vade Sonu Tutar:133.789,59 TL

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Mevduat faiz oranları şipşak değişti! Ağustos ayına özel yeni rakamlar!

NKOLAY

Faiz Oranı :%31
Net Kazanç:3.356,49 TL
Vade Sonu Tutar:133.356,49 TL