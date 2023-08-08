Mevduat faiz oranları şipşak değişti! Ağustos ayına özel yeni rakamlar!

Yatırımcılar, hem büyük hem de küçük ölçekte birikimlerini güvenli bir şekilde artırmak ve en uygun getiriyi elde etmek amacıyla mevduat hesaplarına ilgi göstermeye devam ediyor. Özellikle 130 bin TL gibi bir birikimi 32 günlük vade süresi boyunca değerlendirmek isteyenler, mevduat faiz oranlarındaki güncellemeleri yakından takip ediyor. Son faiz oranları da gün yüzüne çıktı. İşte detayları...