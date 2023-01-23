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Haberler Galeri MEMURA 600 puanlık EK İLAVE! 25-30 YILA EN AZ 2.463 TL ARTIŞ! Ek gösterge maaşa ne zaman yansıyacak? Öğretmen, hemşire, jandarma...

MEMURA 600 puanlık EK İLAVE! 25-30 YILA EN AZ 2.463 TL ARTIŞ! Ek gösterge maaşa ne zaman yansıyacak? Öğretmen, hemşire, jandarma...

Memur ve memur emeklileri maaşlarına yansıyan yüzde 30'luk zammın belirli bir bölümünü ayın 15'inde gördü. Geri kalan kısmın ödemelerinin ise bu ay içerisinde hesaplara yatması bekleniyor. Memur emeklisine bir artış da 3600 ek gösterge farklarından yansıdı. Buna göre ek göstergesi 3000'den 3600'e çıkan ve 25 hizmet yılı olanlara 2.115 TL ilave zam yapılacak. Peki ek gösterge maaşa ne zaman yansıyacak? İşte konuya ilişkin detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.01.2023 08:22 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023 08:22
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MEMURA 600 puanlık EK İLAVE! 25-30 YILA EN AZ 2.463 TL ARTIŞ! Ek gösterge maaşa ne zaman yansıyacak? Öğretmen, hemşire, jandarma...

Yüzde 30'luk zam oranın ardından memur emeklilerine bir artış da 3600 ek gösterge farkından yansıyacak. 6 aylık enflasyon verilerine göre belirlenen 2023 memur emekli zammı yüzde 30 oldu. Belirli bir kısım zamlı maaşlarını anında görürken belirli bir kesim zam farkını kademeli olarak alacak. Peki ek gösterge maaşa ne zaman yansıyacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEMURA 600 puanlık EK İLAVE! 25-30 YILA EN AZ 2.463 TL ARTIŞ! Ek gösterge maaşa ne zaman yansıyacak? Öğretmen, hemşire, jandarma...

EMEKLİ MEMUR EK GÖSTERGE MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Düzenleme 15 Ocak itibariyle yürürlüğe girdi. Halen emekli olanların ek gösterge artışı nedeniyle fark alacağı oluştu. Maaşını aylık alan memur emeklilerine 15 günlük ek gösterge farkı verilecek. Bu kişiler Şubat'ta yeni göstergeye hesaplanan tam aylıklarını hesabında görürken, 15 günlük farklarının da bu tarihte ödenmesi bekleniyor.

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MEMURA 600 puanlık EK İLAVE! 25-30 YILA EN AZ 2.463 TL ARTIŞ! Ek gösterge maaşa ne zaman yansıyacak? Öğretmen, hemşire, jandarma...

EK GÖSTERGE ARTIŞI NE KADAR OLACAK?

Yeni ek göstergenin memur maaşına etkisi sınırlı olacak. Takvim'de yer alan habere göre, ek göstergesi 600 puan artan memurların maaşları yaklaşık 190 lira artacak. Ek göstergesi 600 puan artan emeklilerin aylıklarında ise 260 lira artış olacak.

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MEMURA 600 puanlık EK İLAVE! 25-30 YILA EN AZ 2.463 TL ARTIŞ! Ek gösterge maaşa ne zaman yansıyacak? Öğretmen, hemşire, jandarma...

Yine ek göstergenin 3000'den 3600'e çıkması, 25 yıl hizmeti olanların emekli aylığına 2 bin 115, 30 yıl hizmeti olanlara ise 2 bin 240 lira seviyesinde artış getirecek.

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MEMURA 600 puanlık EK İLAVE! 25-30 YILA EN AZ 2.463 TL ARTIŞ! Ek gösterge maaşa ne zaman yansıyacak? Öğretmen, hemşire, jandarma...

Ek göstergenin 2200'den 3600'e yükselmesinin emekli aylıklarına etkisi ise 25 yıl hizmeti olanlarda 2 bin 463, 30 yıl hizmeti olanlarda 2 bin 587 lira olacak.