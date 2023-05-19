HaberlerGaleriMemura, 4C'liye 4'lü ARTIŞ! 22.000 TL+%20,92+refah payıyla ince ayar! Maaş tablosu şekillendi! Toplu sözleşme, Enflasyon, Seyyanen zam...
Memura, 4C'liye 4'lü ARTIŞ! 22.000 TL+%20,92+refah payıyla ince ayar! Maaş tablosu şekillendi! Toplu sözleşme, Enflasyon, Seyyanen zam...
Emekli ve memur zammında bekleyiş sürüyor. 6 aylık enflasyon verisinin netleşmesiyle maaşlarda şekillenecek. En düşük memur maaşlarına yapılan düzenleme sonrası memur ve memur emeklisinin zamlı maaş olasılıkları hesaplandı. Merkez Bankası'nın yeni beklenti anketi sonrası 6 farklı maaş tablosu belli oldu. Peki memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak? Memura kaç TL zam yapılacak? Öğretmen, avukat, hemşire, polis yeni maaşlar...