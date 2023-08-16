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Haberler Galeri Memura 3600 ek gösterge zammı maaşları katlayacak! Emekli Sandığına (4C) +600 puanla 2800 TL'lik ek ilave! Toplu Sözleşme, Torba yasa...

Memura 3600 ek gösterge zammı maaşları katlayacak! Emekli Sandığına (4C) +600 puanla 2800 TL'lik ek ilave! Toplu Sözleşme, Torba yasa...

2024-2025 yıllarına dair kamu çalışanlarının maaş zammını belirlemeye yönelik toplu sözleşme görüşmeleri, sona yaklaşırken heyecan dorukta. Bu önemli süreç kamuda görev yapan tüm çalışanlar için heyecan verici bir fırsat sunuyor. Ayrıca Meclis'in açılmasıyla birlikte gündeme gelecek olan 2. Torba Yasa ile de 3600 ek gösterge piyangosu memur ve memur emeklilerini vuracak. İşte detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.08.2023 08:22 Güncelleme Tarihi: 16.08.2023 08:22
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Memura 3600 ek gösterge zammı maaşları katlayacak! Emekli Sandığına 4C +600 puanla 2800 TL’lik ek ilave! Toplu Sözleşme, Torba yasa...

Meclis'in açılmasıyla gündemde yerini bulacak olan 3600 ek gösterge düzenlemesi memurlar ve memur emeklilerini yakından ilgilendiriyor. Bu ek gösterge emekli maaşlarına olası bir katkı sağlayarak, çalışanların emeklilik dönemlerinde de daha iyi koşullara kavuşmalarına yardımcı olacak. İşte 3600 ek gösterge ile ilgili son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Memura 3600 ek gösterge zammı maaşları katlayacak! Emekli Sandığına 4C +600 puanla 2800 TL’lik ek ilave! Toplu Sözleşme, Torba yasa...

Daha öncesinde polis, öğretmen, hemşire ve din görevlisine verilen 3600 ek gösterge düzenlemesi yeni torba yasayla birlikte 1. Kademeye gelen tüm memurları kapsayacak. İşte detayları…

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Memura 3600 ek gösterge zammı maaşları katlayacak! Emekli Sandığına 4C +600 puanla 2800 TL’lik ek ilave! Toplu Sözleşme, Torba yasa...

Geçtiğimiz yıl çıkan 3600 ek gösterge yasasıyla birlikte diğer memurlarda kapsama alındı. Diğer mesleklerdekilere sadece 600 puanlık bir ekleme yapılmıştı.

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Memura 3600 ek gösterge zammı maaşları katlayacak! Emekli Sandığına 4C +600 puanla 2800 TL’lik ek ilave! Toplu Sözleşme, Torba yasa...

2. Torba Yasa ile birlikte 1. dereceye ulaşan tüm memurlar ek gösterge yasası beklemeden otomatik olarak 3600 ek göstergeye geçmelerini sağlayacak.

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Memura 3600 ek gösterge zammı maaşları katlayacak! Emekli Sandığına 4C +600 puanla 2800 TL’lik ek ilave! Toplu Sözleşme, Torba yasa...

3600 ek gösterge memurların maaşlarını, emekli aylıklarını ve ikramiyelerini belirleyen bir faktör. Bu bağlamda, gösterge ne kadar yüksek olursa, memurların emekli maaşı ve emekli ikramiyesi de o kadar yüksek seviyelerde olacak.