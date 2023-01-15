HaberlerGaleriMEMURA 2.587 TL EK ARTIŞ! 3600 ek göstergeye 2.115, 2.240, 2.463, 2.587 TL ilave! 2023 SSK, BAĞ-KUR, TARIM emeklileri hangi günler maaş alacak?
MEMURA 2.587 TL EK ARTIŞ! 3600 ek göstergeye 2.115, 2.240, 2.463, 2.587 TL ilave! 2023 SSK, BAĞ-KUR, TARIM emeklileri hangi günler maaş alacak?
SSK, Bağ-kur ve tarım emeklilerinin zamlı maaşları ne zaman yatacak sorusunun cevabı arama motorlarında araştırılıyor. Tahsis numaralarının son rakamlarına göre zamlı maaşlar hesaplara geçmeye başlayacak. Memur emeklileri açısından bir başka artış da 3600 ek gösterge farkından gelecek. Buna göre ek göstergesi 3000'den 3600'e çıkanlara 2.115, 2.240, 2.463, 2.587 TL ilave artış gerçekleşecek. İşte detayları...