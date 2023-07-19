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Haberler Galeri Memura 22.017 TL zamlı maaş+Toplu Sözleşme ayarı! 2,7 milyon Memur emeklisine (4C) 9.876 TL'ye ek rötuş! 1 Ağustos itibarıyla...

Memura 22.017 TL zamlı maaş+Toplu Sözleşme ayarı! 2,7 milyon Memur emeklisine (4C) 9.876 TL'ye ek rötuş! 1 Ağustos itibarıyla...

3,7 milyon memur ve 2,7 milyon emekli için Toplu Sözleşme zam süreci başlıyor. En düşük memur maaşı yüzde 17,55 enflasyon farkının üzerine seyyanen zam eklenerek 22.017 TL olarak belirlendi. Memur-Sen'in masaya toplu sözleşmenin kapsamının genişletilmesi, kamu görevlilerine bayram ikramiyesi ve seyyanen zam verme zamanı gibi taleplerle gelmesi bekleniyor. İşte detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.07.2023 13:13 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023 13:25
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Memura 22.017 TL zamlı maaş+Toplu Sözleşme ayarı! 2,7 milyon Memur emeklisine 4C 9.876 TL’ye ek rötuş! 1 Ağustos itibarıyla...

Her yıl memur maaşları ocak ve temmuz dönemlerinde olmak üzere yılda iki kez, toplamda enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı oranında artırılıyor. Bu düzenleme, memurların maaşlarının enflasyona ve toplu sözleşme sonuçlarına göre güncellenmesini sağlayarak, çalışanların alım gücünün korunmasına ve adil bir zam sürecine katkıda bulunuyor. Milyonlarca memur ve 4C'li için 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri ağustosta yapılacak. İşte konuya ilişkin merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Memura 22.017 TL zamlı maaş+Toplu Sözleşme ayarı! 2,7 milyon Memur emeklisine 4C 9.876 TL’ye ek rötuş! 1 Ağustos itibarıyla...

GÖRÜŞMELER 1 AĞUSTOS'TA

Memur ve memur emeklilerini kapsayan 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri 1 Ağustos itibarıyla başlayacak. Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon Memur-Sen, maaş artış oranları ve kira yardımının da aralarında olduğu 120 maddelik teklifini 24 Temmuz'da kamuoyuyla paylaşacak.

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Memura 22.017 TL zamlı maaş+Toplu Sözleşme ayarı! 2,7 milyon Memur emeklisine 4C 9.876 TL’ye ek rötuş! 1 Ağustos itibarıyla...

ZAM İÇİN DÜĞMEYE BASILIYOR

Yaklaşık 3,7 milyon memur ve 2,7 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri ağustos itibarıyla başlayacak.

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Memura 22.017 TL zamlı maaş+Toplu Sözleşme ayarı! 2,7 milyon Memur emeklisine 4C 9.876 TL’ye ek rötuş! 1 Ağustos itibarıyla...

GÖRÜŞMELER 1 AY SÜRECEK

Kamu işveren heyeti ile memur sendikaları arasında bir ay boyunca sürecek görüşmelerde, memur ve memur emeklilerini, yetkili konfederasyon olarak Memur-Sen temsil edecek.

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Memura 22.017 TL zamlı maaş+Toplu Sözleşme ayarı! 2,7 milyon Memur emeklisine 4C 9.876 TL’ye ek rötuş! 1 Ağustos itibarıyla...

Görüşmelere sayılı günler kala çalışmalarını hızlandıran Memur-Sen, sözleşme tekliflerini ve izlenecek yol haritasını belirlemek üzere dün Genişletilmiş Başkanlar Kurulunu topladı.