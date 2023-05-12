Memura 22 bin TL formülü çıktı! Kimler %85 zam alacak? 7.901 TL alan emekliye (4C) 16.395 TL maaş! Yeni ücretler: Polis, öğretmen, hemşire, doktor, avukat…

En düşük memur maaşının 22.000 TL'ye ulaşacağının müjdesini Başkan Recep Tayyip Erdoğan verdi. Kamu işçilerine yapılan arışla birlikte memura zam gelecek mi, ne kadar olacak sorusu sıklıkla araştırılıyordu. Yüzde 85'lik zammın önü açılırken bu artıştan hangi memurların yararlanacağı da merak konusu oldu. Peki 22 bin lirayı hangi memurlar alacak? Memur emeklilerine nasıl yansıyacak? Ek gösterge kazançları ne kadar artıracak?