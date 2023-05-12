HaberlerGaleriMemura 22 bin TL formülü çıktı! Kimler %85 zam alacak? 7.901 TL alan emekliye (4C) 16.395 TL maaş! Yeni ücretler: Polis, öğretmen, hemşire, doktor, avukat…
Memura 22 bin TL formülü çıktı! Kimler %85 zam alacak? 7.901 TL alan emekliye (4C) 16.395 TL maaş! Yeni ücretler: Polis, öğretmen, hemşire, doktor, avukat…
Memur ve memur emeklilerine müjde Başkan Erdoğan'dan geldi. Yüzde 85'lik zam oranın açıklanmasıyla birlikte tarihi bir artış yaşandı. En düşük memur maaşı 22.000 TL'yi gördü. Bir yandan da zam oranının memur emeklilerine nasıl yansıyacağı araştırılıyor. Peki kimler %85 zam alacak? Memur zammı ne zaman yansıyacak? 22 bin lirayı hangi memurlar alacak?