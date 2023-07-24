24 Temmuz 2023, Pazartesi
Memur ve emekliye iyileştirme zammı müjdesi! Toplu sözleşme teklifi son dakika açıklandı! Refah payı, seyyanen zam, kira yardımı, 3600 ek gösterge...
Emekli ve memura yeni ek iyileştirme müjdesi son dakika açıklandı! Yaklaşık milyonlarca memur ve memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri için tarih verildi. 6 aylık dilimlerde uygulanacak yeni toplu sözleşme zammı belli olacak. Konuya ilişkin son dakika açıklaması Memur Sen'den geldi. Peki, toplu sözleşme kimleri kapsayacak? İşte, detaylar...
Giriş Tarihi: 24.07.2023 11:27 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 11:47
- 1
- 23
- 2
- 23
- 3
- 23
- 4
- 23
- 5
- 23