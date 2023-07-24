24 Temmuz 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Memur ve emekliye iyileştirme zammı müjdesi! Toplu sözleşme teklifi son dakika açıklandı! Refah payı, seyyanen zam, kira yardımı, 3600 ek gösterge...

Memur ve emekliye iyileştirme zammı müjdesi! Toplu sözleşme teklifi son dakika açıklandı! Refah payı, seyyanen zam, kira yardımı, 3600 ek gösterge...

Emekli ve memura yeni ek iyileştirme müjdesi son dakika açıklandı! Yaklaşık milyonlarca memur ve memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri için tarih verildi. 6 aylık dilimlerde uygulanacak yeni toplu sözleşme zammı belli olacak. Konuya ilişkin son dakika açıklaması Memur Sen'den geldi. Peki, toplu sözleşme kimleri kapsayacak? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 24.07.2023 11:27 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 11:47
  • 1
  • 23
Memur ve emekliye iyileştirme zammı müjdesi! Toplu sözleşme teklifi son dakika açıklandı! Refah payı, seyyanen zam, kira yardımı, 3600 ek gösterge...

Memur ve memur emeklilerine yeni müjde! Toplu sözleşme süreci hakkındaki detaylar netleşiyor. Memur Sen Başkanı Ali Yalçın, Ağustos'ta başlayacak 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesine ilişkin taleplerini açıkladı. Başkan Ali Yalçın, seyyanen zammın memur emeklisine de yansıtılması gerektiğini belirtti. İşte, toplu sözleşme son durum!

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 23
Memur ve emekliye iyileştirme zammı müjdesi! Toplu sözleşme teklifi son dakika açıklandı! Refah payı, seyyanen zam, kira yardımı, 3600 ek gösterge...

Kamu işveren heyeti ile memur sendikaları arasında bir ay boyunca sürecek görüşmelerde, memur ve memur emeklilerini, yetkili konfederasyon olarak Memur-Sen temsil edecek.

  • 3
  • 23
Memur ve emekliye iyileştirme zammı müjdesi! Toplu sözleşme teklifi son dakika açıklandı! Refah payı, seyyanen zam, kira yardımı, 3600 ek gösterge...

Toplu sözleşme süreci için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başta olmak üzere ilgili bakanlıklar hem de memur sendikaları hazırlıklara başladı.

  • 4
  • 23
Memur ve emekliye iyileştirme zammı müjdesi! Toplu sözleşme teklifi son dakika açıklandı! Refah payı, seyyanen zam, kira yardımı, 3600 ek gösterge...

TOPLU SÖZLEŞME TEKLİFİ BELLİ OLDU! 1 AĞUSTOS TARİHİNDE...

Memur Sen Başkanı Ali Yalçın, memur ve memur emeklisine yapılacak olan toplu sözleşme zammına dair ilk teklifini açıkladı.

Memur ve memur emeklilerini kapsayan 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri 1 Ağustos itibarıyla başlayacak.

  • 5
  • 23
Memur ve emekliye iyileştirme zammı müjdesi! Toplu sözleşme teklifi son dakika açıklandı! Refah payı, seyyanen zam, kira yardımı, 3600 ek gösterge...

Memur Sen Başkanı Yalçın'ın açıklamaları şu şekilde:

"Adil olanı hayata geçirmek için toplu sözleşme masasına her zaman önem veriyoruz. Toplu sözleşme dışında yapılan düzenlemeler sistemi altüst etmiştir. Düzenlemeler, iyileştirmeler toplu sözleşmenin konusudur.