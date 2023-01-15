Memur Maaşları Neden EKSİK YATTI? 2023 Maaş farkları ne zaman yatar? Ocak ayı 14-15 Günlük maaş farkı ne kadar, kaç TL?

Cuma günü yasalaşsaydı pazar günü herkesin hesaplarına geçme imkanı olacaktı. 15'inde yetişme imkanı sanıyorum yok gibi çünkü sisteme girmeleri bayağı bir zaman alabilir. Pazar günü olmaz da çarşamba-perşembe günü veya gelecek hafta cuma günü bu gerçekleşmiş olur" dedi.