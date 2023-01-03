Memur maaş zammı son dakika! %8 + enflasyon farkı 2023 Ocak en düşük memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar, kaç TL?

En düşük memur maaşı ne kadar oldu? 2022 Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanması ile birlikte 2023 Ocak-Temmuz döneminde geçerli olacak memur ve emekli memur maaşları belli oldu. Yeni memur maaşlarının ne kadar olduğunu merak eden vatandaşlar, son gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, enflasyon farkı memur maaş zammı ne oldu? 2023 Ocak en düşük memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar, kaç TL? İşte cevaplar...