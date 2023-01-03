03 Ocak 2023, Salı
Memur maaş zammı son dakika! %8 + enflasyon farkı 2023 Ocak en düşük memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar, kaç TL?
En düşük memur maaşı, aralık ayı enflasyon verisi ile netlik kazandı. 2023 Ocak zammı ile memur ve memur emeklisi maaşlarına ne kadar zam yapılacağı merak edilirken, konu hakkında tüm sorular yanıt buldu. TÜİK tarafından saat 10.00'da açıklanan aralık enflasyonu ile yeni maaş hesaplamaları tek tek yapıldı. Peki, enflasyon farkı memur maaş zammı ne oldu? 2023 Ocak en düşük memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar, kaç TL? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 03.01.2023 10:23 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023 10:23
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