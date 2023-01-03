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Haberler Galeri Memur maaş zammı son dakika! %8 + enflasyon farkı 2023 Ocak en düşük memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar, kaç TL?

Memur maaş zammı son dakika! %8 + enflasyon farkı 2023 Ocak en düşük memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar, kaç TL?

En düşük memur maaşı, aralık ayı enflasyon verisi ile netlik kazandı. 2023 Ocak zammı ile memur ve memur emeklisi maaşlarına ne kadar zam yapılacağı merak edilirken, konu hakkında tüm sorular yanıt buldu. TÜİK tarafından saat 10.00'da açıklanan aralık enflasyonu ile yeni maaş hesaplamaları tek tek yapıldı. Peki, enflasyon farkı memur maaş zammı ne oldu? 2023 Ocak en düşük memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar, kaç TL? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.01.2023 10:23 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023 10:23
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Memur maaş zammı son dakika! %8 + enflasyon farkı 2023 Ocak en düşük memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar, kaç TL?

En düşük memur maaşı ne kadar oldu? 2022 Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanması ile birlikte 2023 Ocak-Temmuz döneminde geçerli olacak memur ve emekli memur maaşları belli oldu. Yeni memur maaşlarının ne kadar olduğunu merak eden vatandaşlar, son gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, enflasyon farkı memur maaş zammı ne oldu? 2023 Ocak en düşük memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar, kaç TL? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Memur maaş zammı son dakika! %8 + enflasyon farkı 2023 Ocak en düşük memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar, kaç TL?

2022 EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

Memur ve memur emeklisi üzde 8'lik toplu sözleşme ve enflasyon farklı ile birlikte yüzde 16,48 zam hakkı elde etti.

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Memur maaş zammı son dakika! %8 + enflasyon farkı 2023 Ocak en düşük memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar, kaç TL?

2023 OCAK MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

2023 Ocak zammı ile yüzde 16.48 zamlı memur maaşları şu şekilde:

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Memur maaş zammı son dakika! %8 + enflasyon farkı 2023 Ocak en düşük memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar, kaç TL?

MEMUR MAAŞLARI (TL)
Genel müdür 1/4
Mevcut maaş: 29.809,00
Yüzde 16.48 zamlı Yeni maaş: 34,721

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Memur maaş zammı son dakika! %8 + enflasyon farkı 2023 Ocak en düşük memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar, kaç TL?

Şube müdürü (Üniv. mez.) 1/4
Mevcut maaş: 15.848,00
Yüzde 16.48 zamlı Yeni maaş: 18.459,75

Memur (Üniv. mez.) 9/1
Mevcut maaş: 9.707,00
Yüzde 16.48 zamlı Yeni maaş: 11.306,71