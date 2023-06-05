05 Haziran 2023, Pazartesi
Memur emekliye zam oranı netleşti! %85 zam kesinleşti, en düşük 22.000 TL ödenecek! Ek artış, toplu sözleşme, seyyanen! Polis, öğretmen, hemşire, jandarma...
Emekli ve memur maaşlarına Temmuz ayında zam uygulanacak. Diğer yandan maaşlara yüzde 6 zam ve enflasyon farkı verilecek. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı 5 aylık enflasyon verilerine göre Temmuz zammı şekillenirken, gözler en düşük maaşı 22 bin liraya çıkaracak ek iyileştirmeye çevrildi. Açıklamanın gelmesinin ardından mesleklere göre maaş hesaplamaları hız kesmeden başladı. "Emekli memur maaşları ne kadar olacak? Memur emeklisine zam oranı ne kadar çıktı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, mesleklere göre yeni maaşlar!
Giriş Tarihi: 05.06.2023 10:43 Güncelleme Tarihi: 05.06.2023 10:54
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