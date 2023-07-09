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Memur emekli maaş farkları ödemeleri ne zaman? 2023 4C Emekli Sandığı memur emeklisi enflasyon farkı ne zaman yatacak?
"2023 4C Emekli Sandığı memur emeklisi enflasyon farkı ne zaman yatacak? Memur emekli maaş farkları ödemeleri ne zaman?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli maaşı iyileştirme talimatı sonrası Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda AK Parti torba yasaya eklenmek üzere önerge hazırladı. Peki, 2023 4C Emekli Sandığı memur emeklisi enflasyon farkı ne zaman yatacak? Memur emekli maaş farkları ödemeleri ne zaman?