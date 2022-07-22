Memur emekli maaş farkları ödemeleri ne zaman? 2022 4C Emekli Sandığı memur emeklisi enflasyon farkı ne zaman yatacak?

Emekli memur maaş farkları ne zaman yatacak? 2022 Temmuz enflasyon zammının belli olmasının ardından emekli ve memurların zam oranları belirlendi. Memurlar maaşlarını 8 Temmuz'da, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 17 Temmuz'dan itibaren zamlı maaşlarını almaya başladılar. Emekli Sandığı kapsamındaki memur emeklileri ise zam öncesi maaşlarını aldılar. Maaş farkları ise ayrıca ödenecek. Peki, memur emekli maaş farkları ödemeleri ne zaman? 2022 4C Emekli Sandığı memur emeklisi enflasyon farkı ne zaman yatacak?