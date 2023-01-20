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Haberler Galeri MEB TYP İŞKUR BAŞVURU EKRANI | Okullara en az ilkokul mezunu 1320 personel alınacak! Şatları neler? İşte iller ve kontenjanlar...

MEB TYP İŞKUR BAŞVURU EKRANI | Okullara en az ilkokul mezunu 1320 personel alınacak! Şatları neler? İşte iller ve kontenjanlar...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında okullara 1320 personel alımı yapacağını duyurdu. En az ilkokul mezunu olmanın yeterli olduğu ilana başvuruda bulunmak isteyen adaylar işlemlerini İŞKUR üzerinden kolaylıkla yapabilecek. Peki MEB TYP başvuru şartları neler?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.01.2023 13:46 Güncelleme Tarihi: 20.01.2023 13:50
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MEB TYP İŞKUR BAŞVURU EKRANI | Okullara en az ilkokul mezunu 1320 personel alınacak! Şatları neler? İşte iller ve kontenjanlar...

İŞKUR üzerinden TYP alımları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) TYP kapsamında Kahramanmaraş ve Kastamonu illerinde alım yapacağını duyurdu. Toplamda 1320 kişinin istihdam edileceği ilanda en az ilkokul mezunu olmak yeterli oluyor. Peki MEB TYP başvuru şartları neler? İşte İŞKUR TYP başvuru ekranı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB TYP İŞKUR BAŞVURU EKRANI | Okullara en az ilkokul mezunu 1320 personel alınacak! Şatları neler? İşte iller ve kontenjanlar...

MEB TYP KAPSAMINDA PERSONEL ALIMI

TYP kapsamında şuan için 2 farklı şehirde alım yapılacak olup, ilerleyen süreçte 60 bin kişilik alım yapılması beklenmektedir.

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MEB TYP İŞKUR BAŞVURU EKRANI | Okullara en az ilkokul mezunu 1320 personel alınacak! Şatları neler? İşte iller ve kontenjanlar...

İşte alım yapılacak şehirler ve kontenjanlar şu şekilde:

Kahramanmaraş 800 Kişi,

Kastamonu 520 Kişi

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MEB TYP İŞKUR BAŞVURU EKRANI | Okullara en az ilkokul mezunu 1320 personel alınacak! Şatları neler? İşte iller ve kontenjanlar...

İŞKUR TYP BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

*Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

*Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

*18 yaşını tamamlamış olmak,

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MEB TYP İŞKUR BAŞVURU EKRANI | Okullara en az ilkokul mezunu 1320 personel alınacak! Şatları neler? İşte iller ve kontenjanlar...

*31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK'ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,