20 Ocak 2023, Cuma
MEB TYP İŞKUR BAŞVURU EKRANI | Okullara en az ilkokul mezunu 1320 personel alınacak! Şatları neler? İşte iller ve kontenjanlar...
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında okullara 1320 personel alımı yapacağını duyurdu. En az ilkokul mezunu olmanın yeterli olduğu ilana başvuruda bulunmak isteyen adaylar işlemlerini İŞKUR üzerinden kolaylıkla yapabilecek. Peki MEB TYP başvuru şartları neler?
Giriş Tarihi: 20.01.2023 13:46 Güncelleme Tarihi: 20.01.2023 13:50
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