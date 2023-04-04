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Haberler Galeri MEB sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri öğrenme ekranı | 2023 MEB son dakika! 45 bin sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat yerleri nasıl öğrenilir?

MEB sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri öğrenme ekranı | 2023 MEB son dakika! 45 bin sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat yerleri nasıl öğrenilir?

Son dakika haberleri... MEB 45 bin sözleşmeli öğretmen ataması için beklenen haber geldi. MEB bünyesinde sözleşmeli öğretmen olarak çalışmayı hedefleyenler mülakat yerleri için bekleyişteydi. MEB son dakika olarak açıkladı. Peki sözleşmeli öğretmen sözlü mülkat yerleri nereden öğrenilir? İşte MEB 45 bin sözleşmeli öğretmen e-Devlet sorgulama ekranı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.04.2023 21:30 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023 21:39
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MEB sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri öğrenme ekranı | 2023 MEB son dakika! 45 bin sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat yerleri nasıl öğrenilir?

MEB 45 bin sözleşmeli öğretmen sözlü mülakat yerleri açıklandı. Uzun zamandır beklenen tarihlerin açıklanmasıyla birlikte öğretmen adayları "MEB sözleşmeli öğretmen sözlü mülakat yerleri sorgulama ekranı" araştırmasına başladı. Mülakatın ardından tercih dönemi başlayacak olan adaylar eylül ayı itibarıyla göreve başlayacak. Peki MEB sözleşmeli öğretmen mülakatları ne zaman? MEB sözlü mülakat yerleri açıklandı mı?

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MEB sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri öğrenme ekranı | 2023 MEB son dakika! 45 bin sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat yerleri nasıl öğrenilir?

MÜLAKAT YERLERİ AÇIKLANDI!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 45 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru yapan adayların sözlü sınav merkezlerini açıkladı.

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MEB sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri öğrenme ekranı | 2023 MEB son dakika! 45 bin sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat yerleri nasıl öğrenilir?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yeri bilgisi, e-devlet ekranı üzerinden sorgulanacak. Adaylar, sözlü sınav merkezlerini T.C. kimlik numarası ile öğrenebilecek.

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MEB sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri öğrenme ekranı | 2023 MEB son dakika! 45 bin sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat yerleri nasıl öğrenilir?

E-DEVLET SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ ÖĞRENME EKRANI!

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MEB sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri öğrenme ekranı | 2023 MEB son dakika! 45 bin sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat yerleri nasıl öğrenilir?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT TARİHLERİ

Bakanlıkça, 45 bin sözleşmeli öğretmen ataması için sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında yapılacak, sonuçlar 18 Nisan'da açıklanacak.