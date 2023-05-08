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MEB öğretmen atama tercih e-Devlet sonuç sorgulama ekranı! Sözleşmeli öğretmen atama sonuç açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?
MEB 45 bin sözleşmeli öğretmen atama tercih sonuçları için tarih açıklandı. 08 Mayıs Pazartesi itibarıyla adayların erişimine açılacak olan 45 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki 45 bin öğretmen atama tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte son dakika gelişmeleri...